Понедельник, 24 Февраля 2020 14:47

АрмИнфо. Зампред постоянной парламентской комиссии по образованию, науке, культуре, диаспоре, молодежи и спорту Ованес Ованнисян заявил, что на руководящие должности в университетах следует привлекать молодых людей.

В ходе парламентских слушаний на тему “Законодательные реформы и проблемы в сфере высшего образования” депутат заявил, что в армянских ВУЗ-ах на протяжении 20-30 лет на руководящих должностях находятся одни и те же люди. “Следовательно, у молодежи, нет мотивации работать в данных учреждениях”, - подчеркнул депутат.

Ованнисян заявил, что можно предусмотреть принципы ротации, чтобы каждый мог становиться заведующим кафедрой и чтобы никто не мог оказывать давление на других.

В заключении депутат отметил, что в университетах неприемлемы преследования людей по религиозным или политическим взглядам.