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 Понедельник, 24 Февраля 2020 14:47
Ани Мшецян

Ованес Ованнисян: На руководящие должности в университетах следует привлекать молодых людей

Ованес Ованнисян: На руководящие должности в университетах следует привлекать молодых людей

АрмИнфо. Зампред постоянной парламентской комиссии по образованию, науке, культуре, диаспоре, молодежи и спорту Ованес Ованнисян заявил, что на руководящие должности в университетах следует привлекать молодых людей.

 

В ходе парламентских слушаний на тему “Законодательные реформы и проблемы в сфере высшего образования” депутат заявил, что в армянских ВУЗ-ах на протяжении 20-30 лет на руководящих должностях находятся одни и те же люди. “Следовательно, у молодежи, нет мотивации работать в данных учреждениях”, - подчеркнул депутат.

 

Ованнисян заявил, что можно предусмотреть принципы ротации, чтобы каждый мог становиться заведующим  кафедрой и чтобы никто не мог оказывать давление на других.

 

В заключении депутат отметил, что в университетах неприемлемы преследования людей по религиозным или политическим взглядам.

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