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 Понедельник, 24 Февраля 2020 13:49
Ани Мшецян

Акоп Хачатурян: Для нас 2020 год очень важен, так как исполняется 100 лет со дня  подписания Севрского договора

Акоп Хачатурян: Для нас 2020 год очень важен, так как исполняется 100 лет со дня  подписания Севрского договора

АрмИнфо. Во время нашей встречи с властями Армении одним из самых обсуждаемых был вопрос Арцаха. Об этом 24 февраля в беседе с журналистами заявил представитель Бюро АРФ “Дашнакцутюн” Акоп Хачатурян.

 

“Да, по большей части мы обсуждали переговорный процесс по арцахскому вопросу, и та работа, которую по данному вопросу проделываем мы. Мы обменялись информацией о работе, которую мы собираемся проделать, например, о том, как мы рассказываем о праве народов на самоопределение во всех странах, где мы нацелены на проведение работы по признанию Арцаха, а также о том, как мы можем помочь Арцаху в экономическом и финансовом плане. Многие молодые люду из Арцаха, работают в наших комитетах”, - заявил он.

 

Хачатурян подчеркнул, что 2020 год очень важен, так как исполняется 100 лет со дня подписания Севрского договора. “Мы также рассказали представителями МИД Армении о том, какую работу мы проделываем во Франции. Также мы поделились информацией о наших инициативах в Вашингтоне. Естественно, это те работы, которые мы можем выполнять легче, чем государство, которое проявляет осторожность, так как здесь есть вопрос, касающийся территорий”, - заключил представитель Бюро АРФД.

 

Отметим, что согласно Севрскому договору, подписанного с правительством Турции странами победительницами в Первой мировой войне 10 августа 1920 года, Турция должна была передать Армении территорию площадью 103 599 кв. км: две трети вилайетов Ван и Битлис, почти весь вилайет Эрзурум, большую часть вилайета Трапезунд, включая и порт. Объединившись с существовавшей в Закавказье Республикой Арменией, независимое объединённое Армянское государство обладало бы территорией площадью в совокупности свыше 150 тыс. кв. км, с выходом к Чёрному морю. Однако, воспользовавшись противоречиями великих держав, Турция так и не выполнила условия данного договора и он был фактически отменен на Лозаннской мирной конференции 1922-1923 гг.

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