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 Понедельник, 24 Февраля 2020 13:38
Ани Мшецян

Представитель Бюро АРФД: Каким бы ни было решение по арцахскому конфликту, оно должно быть вынесено на референдум

Представитель Бюро АРФД: Каким бы ни было решение по арцахскому конфликту, оно должно быть вынесено на референдум

АрмИнфо.Естественно, что в деталях арцахских переговоров существуют разные подходы, но наша позиция едина. Об  этом 24 февраля в беседе с журналистами заявил представитель Бюро АРФ “Дашнакцутюн” Акоп Хачатурян.

 

“Мы также понимаем, что для того, чтобы переговоры состоялись, правительству Армении необходимо вести переговоры о различных альтернативах. Это не означает, что эти альтернативные варианты будут приняты, но переговоры под председательством Минской группы ОБСЕ продолжатся. Естественно, страны - сопредседатели минской группы ОБСЕ (США, Франция и Россия) имеют свои ожидания, и свой круг вопросов, в рамках которых проходят переговоры”, - подчеркнул Хачатурян, отметив, что АРФД поддерживает те обсуждаемые вопросы, которые совпадают с позицией “Дашнакцутюн”.

 

Коснувшись дискуссии между премьер-министром Армении Николом Пашиняном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене, а также заявления премьер-министра о том, что решение карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Арцаха и Азербайджана Хачатурян заявил: “ В Мюнхене был общий разговор. Конечно, по некоторым пунктам беседы у нас есть разногласия, но когда вы ведете переговоры на всемирном форуме, естественно, что, в конечном итоге, если будет достигнуто какое-либо решение, это решение должно быть приемлемым для всех сторон. В противном случае данный вопрос так и не решится. Или же будет принято принудительное решение, согласно которому, подходы одной из сторон будут навязаны другим. В данном смысле, думаю, что премьер-министру хотелось бы, чтобы мы смогли прийти к соглашению, которое удовлетворит все три стороны. Мы надеемся, что какими бы не были результаты переговоров, их вынесут на референдум, как в Армении, так и в Арцахе. Надеюсь, что и народ Азербайджана выразит свое “добро” по данному вопросу”.

 

Хачатурян подчеркнул, что переговоры - есть продолжительный процесс, и в них не появились новаторские подходы. “Могут иметь место различия в подходах, не хотелось бы углубляться в данные различия, но позиция АРФД в том, что каким бы ни было окончательное решение, в нем не должно быть серьезных уступок.

 

Нас интересует решение народов Армении и Арцаха. Если есть возможность найти решение, которое пойдет на благо нашего народа нас это, безусловно, удовлетворит. Мы не обязаны учитывать интересы Азербайджана”, - заключил он.

 

Отметим, что в Ереване открылся форум комитетов и офисов “Ай дата” АРФ “Дашнакцутюн”. С 24 по 28 февраля в Ереване и Степанакерте пройдет форум комитетов и офисов “Ай дата” АРФ Дашнакцутюн под руководством Центрального совета «Ай дата».

 

В работах форума примут участие представители более 20 комитетов и офисов “Ай дата”, а также около 50 представителей от партийных органов.

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