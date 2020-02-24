Понедельник, 24 Февраля 2020 13:19

АрмИнфо.Ардшинбанк модернизировал еще один региональный филиал. 21 февраля в городе Вагаршапат по адресу ул. Маштоца 28 после капитального ремонта вновь официально открылся филиал «Вагаршапат». Филиал предоставляет полный спектр услуг, предлагаемых клиентам Ардшинбанка, включая потребительские, ипотечные и бизнес кредиты, а также банковские переводы, прием депозитов и прочие услуги. На территории филиала есть зона самообслуживания, где клиенты самостоятельно могут совершать банковские операции в режиме 24/7.

“Сегодня Ардшинбанк имеет 63 филиала, являясь одним из лидеров банковской системы по количеству филиалов в регионах. У нас есть три действующих филиала в Армавирском марзе, два из которых расположены в городе Вагаршапат. Филиал "Вагаршапат" начинает год, предлагая клиентам обновленные и более удобные условия обслуживания. В 2020 году в планы банка также входит реконструкция еще одного филиала "Эчмиадин". Для нас важен процесс модернизации филиалов, который дает возможность обеспечивать современный уровень банковского обслуживания населения даже в самых отдаленных районах страны”, – прокомментировал событие Директор по корпоративному бизнесу Ардшинбанка Артур Гюлазян.

Филиал работает с понедельника по пятницу с 09:15-16:45. Во избежание возможных очередей, клиенты могут забронировать визит в банк через приложение Мобайл банкинг Ардшинбанка.

Мобильное банковское приложение Ардшинбанка активно используют более 100 000 клиентов, что позволяет им выполнять практически все банковские операции не посещая Банк.

Ардшинбанк является единственным коммерческим банком в Республике Армения, который выпустил еврооблигации на международных рынках капитала. Ардшинбанк имеет рейтинг авторитетных международных рейтинговых агентств, который соответствует рейтингу Республики Армения. Авторитетный журнал Global Finance признал Ардшинбанк «Самым надежным банком 2019 года» в Республике Армения.

Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.