Понедельник, 24 Февраля 2020 12:58

АрмИнфо. Инцидент на передовой вызывает озабоченность, поскольку без такого важного элемента как снижение рисков эскалации ситуации нельзя продвинуться в переговорном процессе по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом 24 февраля в ходе совместной пресс- конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что во время переговоров со словацким коллегой узнал об этом инциденте и еще не имел возможности обсудить детали произошедшего с коллегами, однако выразил убеждение, что позитивную динамику, которая сложилась в этом вопросе в 2019 году необходимо не только сохранять, но и еще больше укреплять. "Безусловно, на протяжении прошлого года, нам удалось достичь позитивной динамики в вопросе сокращения рисков эскалации на передовой. Хоть и не до конца, так как нарушения были, и были жертвы, а для нас жизнь каждого солдата бесценна, но всё же, позитивная динамика достигнута", - отметил Мнацаканян.

Вместе с тем, министр заявил о приверженности Еревана продолжить мероприятия по сокращению рисков эскалации и не позволять дальнейшего обострения на передовой.

Ранее, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что вчера вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по боевым позициям подразделений Вооруженных сил Армении. Он отметил, что в ходе обстрела был ранен армянский солдат. "Однако, рана легкая, его жизни ничто не угрожает. После ответного огня с армянской стороны, азербайджанцы прекратили огонь", - подчеркнул Ованнисян.