Понедельник, 24 Февраля 2020 12:44

АрмИнфо. Армения заинтересована в размещении офиса таможенного атташе страны в России непосредственно на КПП "Верхний Ларс". Об этом 24 февраля на заседании комиссии Национального Собрания РА по региональной и евразийской интеграции заявил председатель Комитета государственных доходов РА Давид Ананян.

По его словам, в настоящее время офис расположен в городе Владикавказ, который находится в 30 км от контрольно-пропускного пункта, но армянская сторона хотела бы видеть таможенного атташе на "Ларсе". Давид Ананян подчеркнул, что с российской стороной решаются некоторые организационные вопросы, связанные с деятельностью офиса. "Это глубинный процесс, который требует некоторого времени", - констатировал глава КГД.

Напомним, что решение о создании офиса таможенного атташе в Российской Федерации было принято на заседании правительства 30 января текущего года. Таможенным атташе стал Арам Тананян. Тогда в беседе с журналистами он отмечал, что его первоочередной задачей станет изучение ситуации на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс". По его словам, в настоящее время все возникающие проблемы решаются дистанционно, путем обмена электронной информацией и телефонных бесед. С появлением должности таможенного атташе появится возможность решать вопросы "лицом к лицу", совместно находить быстрые и обоснованные решения. КПП "Верхний Ларс", продолжил Тананян, имеет для Армении крайне важное значение, поскольку обеспечивает сухопутную связь не только с Российской Федерацией, но всем пространством ЕАЭС.

Отметим, что по данным АрмИнфо, только за последний год через КПП "Верхний Ларс" прошло 12 тысяч грузовых автомобилей, в том числе, из Армении. С учетом того, что КПП по причине неблагоприятных погодных условий как минимум простаивает 40 дней в году, можно сделать вывод о том, что каждый час на КПП обсуживается 650 машин. По трассе Степацминда (Грузия) - Верхний Ларс (Россия) пролегает единственный сухопутный маршрут из Армении в Россию. Грузинская сторона намерена до конца текущего года приступить к строительству новой дороги, ведущей к границам России. На эти цели Азиатский банк развития (ABB) предоставил Грузии кредит в $415 млн. 23- километровая объездная дорога пройдет по маршруту Квешети-Коби, который является частью транзитного коридора Север-Юг. После завершения проекта транзитное сообщение будет возможно беспрепятственно в любое время года. Протяженность магистрали составит более 22 километров, будет состоять из шести мостов и пяти тоннелей, в том числе девятикилометрового. На данный момент Военно-грузинская дорога насчитывает 35 километров и является одной из самых опасных дорог Грузии. В зимний период дорогу закрывают из-за опасности схода оползней и лавин.