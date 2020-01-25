Суббота, 25 Января 2020 17:09

АрмИнфо-Turan. Азербайджан отказался пустить в Баку на мероприятие Евросоюза в рамках программы <Восточного партнерства> представительницу Украины из-за ее армянского происхождения. Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на официальные источники в Киеве. Речь идет о семинаре "Анализ конфликтов", который проходил 13-16 января в Баку, организованном структурами Евросоюза. Об этом сообщает Turan.

МВД Украины заранее информировало организаторов о составе своей делегации, которая была утверждена организаторами. Однако накануне выезда поступила информация, что азербайджанская сторона отказывается принять представителя МВД Украины из-за ее армянского происхождения. Об этом сказано в письме, направленном МВД Украины в представительство ЕС. В письме не называется имя этого сотрудника, однако, по данным <Европейской Правды>, речь идет о директоре департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Мэри Акопян.

МВД просит посольство ЕС "рекомендовать Европейскому колледжу безопасности и обороны воздержаться в дальнейшем от проведения мероприятий на территории Азербайджанской республики".

Вместе с тем в украинском правительстве решили не делать этот конфликт публичным, отметил один из собеседников <Европейской Правды>.

Попытка получить комментарий в представительстве ЕС в Баку не дала результата.