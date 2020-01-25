Суббота, 25 Января 2020 17:07

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в прошлом году с президентом России была достигнута договоренность о взаимных визитах. Об этом Никол Пашинян сообщил 25 января в ходе пресс-конференции в Капане.

Премьер заявил, что сейчас идет подготовка к организации его официального визита в Москву, который, по словам Пашиняна состоится в первой половине года.

"Ни для кого не секрет, что мы довольно часто встречаемся с президентом России Владимиром Путиным. Наши стратегические и союзнические отношения развиваются по всем направления, а армяно-российская повестка весьма насыщена", - подчеркнул премьер.

Пашинян напомнил, что Армения и Россия сотрудничают как в двухстороннем, так и в многостороннем форматах, в частности, в рамках ЕАЭС и СНГ. Более того, Россия также является страной-членом Минской группы ОБСЕ, которая занимается вопросами урегулирования арцахского конфликта. По словам премьера между странами весьма активно развивается экономическое сотрудничество.