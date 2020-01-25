Суббота, 25 Января 2020 16:39

АрмИнфо.Последние 20 лет показали, что полупрезидентская система правления не лучший вариант для Армении. Об этом 25 января на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, ему не раз советовали вернуться к полупрезидентской системе правления, но она, на его взгляд, имеет один значительный минус - почти вся ответственность за происходящее лежала на премьер-министре, но рычаги власти были сосредоточены в руках президента. И сменяя премьеров, глава государства скидывал с себя отвественность. Премьер заявил, что, по его мнению, глава государства не должен перекладывать свою ответственность на других.

"Полиупрезидентская система является безответственной системой правления. У нас в стране не должно быть никаких полу систем. Либо система правления в стране должна быть парламентской, либо президентской. Мне кажется, что действующую систему правления не следует менять до тех пор, пока не станет очевидны ее минусы. Однако, сейчас, данная модель правления демонстрирует свои положительные стороны", - подчеркнул Пашинян.

Премьер отметил, что основной целью конституционных реформ являются изменения в судебной системе страны, обеспечение верховенства закона и демократических ценностей.

Отметим, что ранее Армянский национальный конгресс выступил с заявлением, призывая Никола Пашиняна вернуться к полупрезидентской системе правления. В заявлении отмечалось, что в противном случае действующая модель правления приведет к политическому кризису в Армении.