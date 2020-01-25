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АрмИнфо.Последние 20 лет показали, что полупрезидентская система правления не лучший вариант для Армении. Об этом 25 января на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, ему не раз советовали вернуться к полупрезидентской системе правления, но она, на его взгляд, имеет один значительный минус - почти вся ответственность за происходящее лежала на премьер-министре, но рычаги власти были сосредоточены в руках президента. И сменяя премьеров, глава государства скидывал с себя отвественность. Премьер заявил, что, по его мнению, глава государства не должен перекладывать свою ответственность на других.
"Полиупрезидентская система является безответственной системой правления. У нас в стране не должно быть никаких полу систем. Либо система правления в стране должна быть парламентской, либо президентской. Мне кажется, что действующую систему правления не следует менять до тех пор, пока не станет очевидны ее минусы. Однако, сейчас, данная модель правления демонстрирует свои положительные стороны", - подчеркнул Пашинян.
Премьер отметил, что основной целью конституционных реформ являются изменения в судебной системе страны, обеспечение верховенства закона и демократических ценностей.
Отметим, что ранее Армянский национальный конгресс выступил с заявлением, призывая Никола Пашиняна вернуться к полупрезидентской системе правления. В заявлении отмечалось, что в противном случае действующая модель правления приведет к политическому кризису в Армении.
|Представителя МВД Украины c армянской фамилией не пустили в Баку
|Премьер-министр Армении <рассекретил> сроки своего официального визита в РФ
|Никол Пашинян исключил возможность возвращения к полупрезидентской системе правления в ближайшее время
|Премьер Армении не стал исключать вероятность встречи с президентом Азербайджана в Мюнхене
|Президент Армении поздравил своего китайского коллегу по случаю праздника Китайского Нового года
|Президент Армении провел встречу с председателем Палестинской национальной администрации
|Никол Пашинян: Моей целью является формирование в Армении действительно независимой судебной системы
|Военный атташе РФ: И в Армении, и в России высоко чтят стойкость, мужество и верность фронтовому братству, и помнят о союзниках по антигитлеровской коалиции
|Сотрудникам МЧС Армении удалось обнаружить местонахождение российской экспедиционной группы, еще накануне "застрявшей" в горах Гегаркуника
|Премьер: Ответственность за безопасность в регионе нагорно-карабахского конфликта является общей
|Премьер: Манипуляции в отношении президентских выборов в Арцахе не пройдут
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|Премьер: Я не отрекаюсь от своих слов, все, что я говорил в 2016 году в силе и по сей день
|Премьер министр пояснил заявление секретаря Совбеза Армении о попытке государственного переворота
|Давид Тоноян: Со стороны Минобороны Армении и АО Арцаха делается всё, чтобы уменьшить число инцидентов в армии
|Мхитар Айрапетян провел телефонную беседу с киприотским политиком, обсудив ситуацию вокруг ее розыска властями Азербайджана
|Министр обороны Армении: Ситуация на передовой относительно стабильная
|"100 шаг" в новой Армении
|Вице-премьер: Программа COBRAIN позволит внедрить в Армении лучший международный опыт
|Зограб Мнацаканян отметил заметный прогресс в армяно-грузинских отношениях
|Вице-премьер высоко оценил армяно-российские отношения
|Руководство Евросоюза подписало соглашение о выходе Великобритании из ЕС
|Коронавирус: первый смертельный случай вблизи границы с Россией
|Туркменистан подготовил проект Программы гуманитарной помощи Афганистану
|В 2019 году в Армении зафиксирован рост преступности на 8,8%
|Пашинян: В условиях новых политических и общественных реалий нам необходима новая полиция
|Артак Камалян освобожден от должности заместителя министра экономики, курирующего сельскохозяйственную сферу
|Победитель совместной кампании Конверс Банка и системы MasterCard поедет в парижский Диснейленд
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 29 января
|В Армении будут внедрены новые формы образования
|Правительство Армении до конца 2023 года намерено довести посещаемость дошкольных учреждений республики до 70%
|В СК Армении представили подробности инцидента с ранением военнослужащих в Арцахе
|Минздрав Армении озвучил рекомендации в связи с китайским короновирусом
|Рубен Рубинян представил Дэвиду Морану позицию армянской стороны по мирному урегулированию карабахского конфликта
|Принц Чарльз посетил армянский алтарь в Базилике Рождества Христова в Вифлееме
|Состоялось первое заседание армянской стороны круга дружбы Армения - Нидерланды
|Израильский дипломат: Карабахский конфликт должен быть урегулирован путем мира и диалога
|Посол Франции в Армении принял участие в памятных мероприятиях приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста
|Каро Пайлана выдвинули на Нобелевскую премию Мира 2020
|Пожизненно осужденный Ашот Манукян вышел на свободу
|Глава КС объяснил причину активной позиции экс-главы СНБ
|Банк ВТБ (Армения) предлагает выгодные условия по студенческим кредитам
|Даешь авралом по безалаберности, или как депутаты армянского парламента ищут "пропавшую" статью закона, регулирующую ядерную безопасность
|Президент Армении за значимый вклад в укрепление армяно-белорусских научно- образовательных контактов наградил Владимира Агабекова медалью Благодарности
|Грайр Товмасян: Цель властей - сместить меня с должности главы Конституционного суда
|За 2019 год КГД вывил наркотические и психотропные вещества на сумму в $3 млн.
|Посол Украины в РА вручил копии верительных грамот министру иностранных дел РА
|Арцрун Ованнисян: Рядовой Генрих-Айк Симонович Закареан успешно прооперирован
|У армянской столицы новый глава Полиции
|ССС: Адвокатам была предоставлена возможность ознакомиться с решением суда об обыске в квартире главы КС Грайра Товмасяна
|Ночью 25 января температура воздуха в Армении понизится на 8-10 градусов
|Эксперт: Иран 1979-го и Иран 2020 - две совершенно разные реальности
|Амрам Макинян: Обыск в квартире Грайра Товмасяна еще не начался, так как последнему не дают ознакомиться с решением суда
|В МЧС Армении направили спасателей для оказания помощи группе российских туристов
|В ООН рассмотрели 3-ий периодический доклад Армении о достижениях и существующих проблемах в области прав человека
|Минобороны Армении представило имена военнослужащих, получивших ранения в Нагорном Карабахе
|Парламент Армении ратифицировал соглашение "О сохранении афро-евразийских водно-болотных перелетных птиц"
|Перевал Варденяц закрыт для тяжелогрузов, для остальных видов транспортных средств труднопроходим
|На территории Армении будет запрещено производить вещества, способствующие разрушению озонового слоя
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