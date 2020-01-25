Суббота, 25 Января 2020 15:39

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он не избегает встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом. Об этом последний заявил 25 января в ходе пресс-конференции.

Пашинян заявил, что считает данные встречи весьма полезными. По словам премьера, договоренности о встрече на данный момент нет, но он не исключает, что встреча состоится в рамках ежегодного международного форума по безопасности в Мюнхене.

"Я думаю, что не стоит исключать возможность встречи, так как этот вопрос пока находится на стадии обсуждений. В последний раз мы с ним общались 20 декабря на форуме СНГ, прошедшем в Санкт-Петербурге. Если у нас будет повод для разговоров, то никакого вреда не будет", - заявил Пашинян.

Отметим, что в феврале 2020 года состоится форума по безопасности в Мюнхене. В нем примут участие, как премьер-министр Армении, так и президент Азербайджана