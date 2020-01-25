Суббота, 25 Января 2020 15:30

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян поздравил президента Китая Си Цзиньпину по случаю Китайского Нового года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В поздравлении, в частности, говорится: "Праздник весны традиционно является праздником семейного воссоединения и тепла. Пусть это принесет счастье и радость всем семьям".

Президент отметил, что Армения придает большое значение стабильному и последовательному укреплению и углублению дружественных отношений и тесного сотрудничества с Китаем.