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АрмИнфо. Ответственность за безопасность в регионе нагорно-карабахского конфликта несут президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Арцаха Бако Саакян и премьер-министр РА Никол Пашинян. Об этом на пресс- конференции 25 января в Капане заявил сам глава армянского правительства.
Он добавил, что ответственность за безопасность является общей, и выполнить эту миссию с честью, является крайне важной задачей. В этом контексте премьер-министр указал на полезность периодических встреч между руководителями Армении и Азербайджана, в то же время, констатировав отсутствие на столе переговоров конкретного документа. Как заметил глава правительства, в настоящее время ведется работа в направлении достижения конкретики по переговорному процессу. "Необходимо эффективно использовать этот период для достижения точки, с которой можно начать переговорный процесс. Позиция армянской стороны была четко изложена на совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха в Степанакерте, где была выдвинута идея об урегулировании конфликта, исходя из интересов народов Арцаха, Армении и Азербайджана", - отметил Никол Пашинян, добавив, что армянская сторона готова к конструктивному диалогу.
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|Премьер Армении не стал исключать вероятность встречи с президентом Азербайджана в Мюнхене
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|Зограб Мнацаканян отметил заметный прогресс в армяно-грузинских отношениях
|Вице-премьер высоко оценил армяно-российские отношения
|Руководство Евросоюза подписало соглашение о выходе Великобритании из ЕС
|Коронавирус: первый смертельный случай вблизи границы с Россией
|Туркменистан подготовил проект Программы гуманитарной помощи Афганистану
|В 2019 году в Армении зафиксирован рост преступности на 8,8%
|Пашинян: В условиях новых политических и общественных реалий нам необходима новая полиция
|Артак Камалян освобожден от должности заместителя министра экономики, курирующего сельскохозяйственную сферу
|Победитель совместной кампании Конверс Банка и системы MasterCard поедет в парижский Диснейленд
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 29 января
|В Армении будут внедрены новые формы образования
|Правительство Армении до конца 2023 года намерено довести посещаемость дошкольных учреждений республики до 70%
|В СК Армении представили подробности инцидента с ранением военнослужащих в Арцахе
|Минздрав Армении озвучил рекомендации в связи с китайским короновирусом
|Рубен Рубинян представил Дэвиду Морану позицию армянской стороны по мирному урегулированию карабахского конфликта
|Принц Чарльз посетил армянский алтарь в Базилике Рождества Христова в Вифлееме
|Состоялось первое заседание армянской стороны круга дружбы Армения - Нидерланды
|Израильский дипломат: Карабахский конфликт должен быть урегулирован путем мира и диалога
|Посол Франции в Армении принял участие в памятных мероприятиях приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста
|Каро Пайлана выдвинули на Нобелевскую премию Мира 2020
|Пожизненно осужденный Ашот Манукян вышел на свободу
|Глава КС объяснил причину активной позиции экс-главы СНБ
|Банк ВТБ (Армения) предлагает выгодные условия по студенческим кредитам
|Даешь авралом по безалаберности, или как депутаты армянского парламента ищут "пропавшую" статью закона, регулирующую ядерную безопасность
|Президент Армении за значимый вклад в укрепление армяно-белорусских научно- образовательных контактов наградил Владимира Агабекова медалью Благодарности
|Грайр Товмасян: Цель властей - сместить меня с должности главы Конституционного суда
|За 2019 год КГД вывил наркотические и психотропные вещества на сумму в $3 млн.
|Посол Украины в РА вручил копии верительных грамот министру иностранных дел РА
|Арцрун Ованнисян: Рядовой Генрих-Айк Симонович Закареан успешно прооперирован
|У армянской столицы новый глава Полиции
|ССС: Адвокатам была предоставлена возможность ознакомиться с решением суда об обыске в квартире главы КС Грайра Товмасяна
|Ночью 25 января температура воздуха в Армении понизится на 8-10 градусов
|Эксперт: Иран 1979-го и Иран 2020 - две совершенно разные реальности
|Амрам Макинян: Обыск в квартире Грайра Товмасяна еще не начался, так как последнему не дают ознакомиться с решением суда
|В МЧС Армении направили спасателей для оказания помощи группе российских туристов
|В ООН рассмотрели 3-ий периодический доклад Армении о достижениях и существующих проблемах в области прав человека
|Минобороны Армении представило имена военнослужащих, получивших ранения в Нагорном Карабахе
|Парламент Армении ратифицировал соглашение "О сохранении афро-евразийских водно-болотных перелетных птиц"
|Перевал Варденяц закрыт для тяжелогрузов, для остальных видов транспортных средств труднопроходим
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