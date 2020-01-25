Суббота, 25 Января 2020 14:57

АрмИнфо. Ответственность за безопасность в регионе нагорно-карабахского конфликта несут президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Арцаха Бако Саакян и премьер-министр РА Никол Пашинян. Об этом на пресс- конференции 25 января в Капане заявил сам глава армянского правительства.

Он добавил, что ответственность за безопасность является общей, и выполнить эту миссию с честью, является крайне важной задачей. В этом контексте премьер-министр указал на полезность периодических встреч между руководителями Армении и Азербайджана, в то же время, констатировав отсутствие на столе переговоров конкретного документа. Как заметил глава правительства, в настоящее время ведется работа в направлении достижения конкретики по переговорному процессу. "Необходимо эффективно использовать этот период для достижения точки, с которой можно начать переговорный процесс. Позиция армянской стороны была четко изложена на совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха в Степанакерте, где была выдвинута идея об урегулировании конфликта, исходя из интересов народов Арцаха, Армении и Азербайджана", - отметил Никол Пашинян, добавив, что армянская сторона готова к конструктивному диалогу.