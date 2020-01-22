Среда, 22 Января 2020 18:32

АрмИнфо. Состояние здоровья бывшего депутата, генерала Манвела Григоряна было несовместимо с арестом последнего. Об этом 22 января с трибуны парламента заявил министр юстиции Рустам Бадасян.

Он отметил, что если у человека серьезные проблемы со здоровьем, несовместимые с арестом, то данная мера пресечения в его отношении не должна применяться. "Нам стало известно о том, что состояние здоровья Манвела Григоряна ухудшилось, и содержать его под стражей было нецелесообразно", - подчеркнул Бадасян.

Отметим, что 15 января суд общей юрисдикции изменил меру пресечения в отношении экс-депутата, генерала, бывшего председателя Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна с ареста на подписку о невыезде.

Напомним, что Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном. Генерал также обвиняется присвоении имущества, выделенного для нужд военнослужащих и добровольцев, осуществляющих защиту границ Республики Арцах в апрельской четырехдневной войне и последующие дни, уклонении от уплаты налогов, растрате государственных средств и организацию хищения имущества с вымогательством. Григорян находится под арестом уже 1,5 года.