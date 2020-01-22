Среда, 22 Января 2020 18:11

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

23 января текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

11?00-16?00 дома 2-17 и жилые дома 12, 14 на 41-ой улице Нор Ареша;

11?00-17?00 жилые дома 9, 15 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 18 на улице Чехова,

жилые дома 11, 11а, 24 26, 26а, 28, 30 на пр. Багратуняца, собственные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 7 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10?00-12?00 частично улицы Ханджяна, Комитаса в городе Арарат;

10?00-13?00 частично село Воскетап;

10?30-16?00 частично село Верин Арташат;

13?00-16?00 частично улицы Гукасяна, Шаумяна, Сероба Ахбюра в городе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-15?00 частично село Агаракадзор;

10?30-16?00 улица Андраника и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли,

Гетап, Шатин, Артабуйк, Орбатех, Ехегис, Гетик, Вардаовит, Гохтаник, Гермон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10?00-16?00 подъезды 2, 6 жилого дома 13 в 3-ем микрорайоне города

Абовян; частично квартал "А" в Джрвеже и частично село Балаовит;

15?00-16?30 поселок Нор Гехи; воинская часть Лусакерта, птицефабрика

"Арутюнян", академия кризисного управления, станция сотового

оператора "Виваселл-МТС" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Лусакерте;

в Тавушской области:

11:00-15:00 села Варагаван, Паравакар, станция сотового оператора 'Виваселл-МТС", газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-14:00 северный учаток села Пемзашен в Артикском регионе;

10:00-16:00 частично село Бавра в Ашоцком регионе; частично село Ширак в Ахурянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.