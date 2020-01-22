Среда, 22 Января 2020 17:54

АрмИнфо. После смены власти в Армении загадочным образом стали умирать люди из прошлого, к которым у новых властей могли быть вопросы.

Смерть экс-директора Службы нацбезопасности Армении Георгия Кутояна всколыхнула всю Армению. Погибший был найден в своем доме при весьма необычных обстоятельствах, а трагедии предшествовали странные события из жизни бывшего силовика. Впрочем, кадровым силовиком Кутоян и не был, главную спецслужбу страны он возглавил благодаря близости с экс-президентом Армении Сержем Саргсяном. Так или иначе, за последние 3-4 месяца это уже третья странная смерть людей из числа бывших высокопоставленных армянских силовиков: в сентябре покончил с собой экс-начальник полиции Армении Айк Арутюнян, а в ноябре на территории РФ из-за взрыва газа умер бывший начальник ереванского управления полиции Ашот Карапетян. АрмИнфо попыталось разобраться в звеньях этой смертельной цепочки.

Последний выстрел Кутояна

Тело Георгия Кутояна обнаружили 17 января в собственной квартире с огнестрельным ранением в области виска. Он сидел на диване в полулежащем состоянии. Рядом – спортивный Glock 34 с пустой обоймой, по дому были разбросаны 42 гильзы. Позже на стенах квартиры следователи насчитали 41 пулевое отверстие – экс-глава СНБ закрылся у себя дома и беспорядочно стрелял по стенам. Последняя пуля в стену не попала. Экс-глава СНБ Армении больше месяца жил на два дома – отцовским и своим собственным. Личную квартиру Кутоян использовал от случая к случаю. Так случилось и за день до трагедии: накануне предупредил жену, что поедет к себе на квартиру отдохнуть 2-3 дня. На следующий день родные не смогли с ним связаться, и, видимо, поехали проведать отца семейства – именно супруга обнаружила тело Кутояна. После этого в СК Армении поступил «сигнал о самоубийстве» – надо полагать, звонила именно она.

Жена Кутояна рассказала следствию, что погибший и раньше «пристреливался» у себя дома: в конце декабря он точно так же закрылся в своей квартире, напился и расстрелял стены свинцом. Убирать за ним пришлось его жене. Видимо, по этой причине соседи экс-главы СНБ в день трагедии хоть и слышали выстрелы, но не обратили на это особого внимания – бывало уже, да и не каждый станет звонить в полицию, если знает, что придется жаловаться на пусть и бывшего, но главного спецслужбиста страны. Такое поведение Кутояна намекает на, как минимум, нестабильное психологическое состояние. В пользу этой версии говорит и другой факт, раскрытый армянскими «википедийщиками»: За день до смерти кто-то с ником «Георгий Кутоян» пытался стереть биографию умершего из Википедии, аналогичная попытка дважды была предпринята 3 января. С учетом всего вышесказанного следствие склоняется к версии о самоубийстве. Результаты экспертиз еще не готовы, однако при внешнем осмотре на теле Кутояна не было обнаружено следов стороннего насилия. Ни о каких уликах, указывающих на присутствие постороннего лица в момент смерти Кутояна, на данный момент неизвестно.

Шлейф из крови

Тем не менее, в Армении многие не верят в суицид Георгия Кутояна и ищут в нем политический контекст. Несмотря на очевидные факты в пользу этой версии и отсутствие каких-либо фактов ей в противовес, слишком подозрительно выглядит картина «аффилированный с прежними властями психически неуравновешенный директор СНБ решил стать номером три в списке подозрительных смертей бывших силовиков». Эти сомнения подкрепляются историей политических убийств в Армении в целом – это не редкость для страны, скорее хоть и крайний, но в какой-то степени характерный для армянской политики метод решения вопросов.

После обретения независимости в начале-середине девяностых в Армении были раскрыты два громких дела, известных как «Дело Дро» и «Дело 31-го». По обоим проходили представители одной из старейших и (когда-то) наиболее уважаемых армянских политических партий – АРФ «Дашнакцутюн». Фигуранты «Дела Дро» были, среди прочего, уличены в политических убийствах, а по делу «Делу 31-го» подсудимым вменили планирование политически мотивированных терактов, убийств. При задержании фигурантов этого дела были ранены и затем скончались два сотрудника МВД Армении.

Несколькими годами позже, в 1998-м, был убит генеральный прокурор Армении Генрих Хачатрян. По официальной версии, к нему в кабинет пришел транспортный прокурор республики Арам Карапетян и после непродолжительной беседы застрелил жертву, а затем покончил с собой, спустив, тем самым, концы в воду. Мало кто сомневается, что эта версия не отражает реальность, а убийство Хачатряна было политически мотивированным. В том же году был убит замминистра обороны Армении Ваграм Хорхоруни – это дело осталось нераскрытым.

Еще через год вооруженная группа под предводительством Наири Унаняна ворвалась в здание парламента Армении и устроила бойню, убив 7 человек – премьер-министра Вазгена Саркисяна, спикера парламента Карена Демирчяна, а также двоих вице-спикеров, двоих депутатов и министра. Еще один депутат скончался из-за проблем с сердцем. Это дело до сих пор до конца не раскрыто – в материалах следствия множество нестыковок и пробелов, не установлены заказчик и организатор. Кроме того, после теракта в течение нескольких лет при неясных, невыясненных или сомнительных обстоятельствах умерли многие ключевые свидетели тех событий, что вызывало закономерные вопросы. Ответов на них до сих пор нет.

В 2002 году эхом теракта в армянском парламенте отозвалось убийство телеведущего Тиграна Нагдаляна – одного из самых известных армянских журналистов. Суд в своем обвинительном вердикте постановил, что убийство был политически мотивированным, а заказчиком был Армен Саркисян – брат сразу двух бывших премьер-министров Армении: убитого в 1999 Вазгена и Арама Саркисянов. В 2009-м зимой у своего подъезда был в упор застрелен замначальника полиции Армении, 33-летний полковник Геворк Мгерян. Ни заказчики, ни исполнитель не найдены, а СК рапортовал о «злоупотреблениях» в ходе расследования этого дела.

Это только самые резонансные убийства, в которых просматриваются или доказаны политические мотивы – их было в разы больше. В истории молодой Республики Армения прослеживается отчетливый кровавый шельф из тел, оставленных их политическими недоброжелателями. Выросшее в таких условиях поколение армян априори склонно скептически относиться к новостям о том, что человек, еще два года назад возглавлявший Службу национальной безопасности Армении, решил свести счеты с жизнью без посторонней помощи, тем более, что этому предшествовали две подозрительные смерти.

Три битых короля

Генерал-полковник Айк Арутюнян был полицейским до мозга костей, служил в «конторе» всю свою сознательную жизнь. В 1999 году был назначен главой МВД Армении, с 2003 по 2008 – начальник полиции. Айк Арутюнян был важным свидетелем по «делу 1 марта», главным обвиняемым по которому проходит второй президент Армении Роберт Кочарян. Именно Арутюнян возглавлял полицию в дни столкновений 1-2 марта 2008 года, жертвами которых стали 10 человек. 24 сентября 2019 года Айк Арутюнян был найден мертвым на своей даче. До этого он уже успел дать показания следствию, и ожидалось, что генерала допросят в суде в качестве свидетеля. В Следственном комитете Армении заявили, что смерть генерал-полковника – суицид, и в это почти никто не поверил. Тут же начались спекуляции о том, что перед смертью Арутюнян жаловался, якобы его заставляли дать показания против Роберта Кочаряна, а в СМИ начали бурно обсуждаться возможные мотивы гипотетических убийц и их заказчиков. Хотя никаких реальных зацепок в пользу версии о «посторонней помощи» никто так и не нашел, правдоподобных мотивов не выдвинул, самоубийство Арутюняна и по сей день остается предметом споров и дискуссий.

Следующим звеном «цепочки смерти» стал Ашот Карапетян – генерал-майор полиции, бывший начальник Ереванского управления полиции Армении (2013-2016). В 2008 году Карапетян руководил одним из отделов столичного управления полиции и принимал непосредственное участие в полицейских операциях в дни мартовских событий 2008-го. По некоторым данным Карапетян тоже должен был быть допрошен по «делу 1 марта». Со смертью Карапетяна получилось, что следствие с разницей в два месяца потеряло сразу двух свидетелей – безвременно ушли из жизни два генерала. В случае с Карапетяном вопросов еще больше: чисто математически вероятность того, что генерал-майор армянской полиции, потенциальный свидетель по ключевому для Армении делу подорвется на газе в России впритык к самоубийству своего экс-начальника если не ноль, то к нему стремится.

Третьим в списке за полгода как раз и стал Георгий Кутоян. На этом фоне скепсис армянского обывателя вполне понятен, на чем пытаются спекулировать различные политические группировки в Армении, в целом представляющие два лагеря – новые власти и свергнутые ими прежние. Но этот скепсис слабо объясним рационально – нет силы, которой можно приписать мотив и одновременно возможность совершить убийства всех троих силовиков – Арутюняна, Карапетяна, Кутояна.

Теоретически можно предположить, что первая жертва – Айк Арутюнян – был ликвидирован, поскольку владел ценными сведениями по «делу 1 марта» и мог предоставить их суду. Будь это так, смерть Арутюняна была бы убийством, поданным как суицид. Но Следственный комитет Армении, лояльный и полностью подконтрольный нынешним властям, в упор не видит каких бы то ни было улик, указывающих на возможность инсценировки. То же самое касается смерти Ашота Карапетяна – хоть он и погиб за пределами Армении и деталей не так много, местный СК не усматривает или не спешит усматривать в его гибели что-то, выходящее за рамки несчастного случая. В случае с Георгием Кутояном все еще проще: он не проходил ни подозреваемым, ни свидетелем по какому-либо уголовному делу. Погибший вообще не был кадровым офицером, хоть и был удостоен звания генерал-майора. Он получил пост в 2016 году по стечению обстоятельств – его предшественнику Горику Акопяну пришлось уйти на пенсию из-за возраста. До этого Георгий Кутоян долгие годы был помощником президента Армении Сержа Саргсяна и считался одним из самых доверенных его кадров. Его назначение было оптимально с точки зрения сохранения сложившегося баланса внутри СНБ – все остались на своих местах. Вряд ли такой номинальный директор был посвящен в тайны снбшного мироздания. На посту главы СНБ Кутоян не выделился ничем, умудрился «прошляпить» четырехдневную войну (апрель 2016) в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также захват полка ППС в центре Еревана группировкой «Сасна црер». С приходом к власти Никола Пашиняна Кутоян тихо-мирно ушел. Сохранив лояльность прежним властям, но не поссорившись с новыми, он фактически прекратил сообщение с политическими кругами страны. Устранять такую фигуру, тем более такими радикальными способами, не было нужно никому. Да и, судя по всему, никто этого не делал.

Король четвертый - голый

Тем не менее, в Армении ощущается рост политического напряжения. Три генерала погибли не своей смертью за 5 месяцев, из них двое – свидетели по делу, главным фигурантом которого является экс-президент страны. Даже если допустить, что это неимоверное совпадение, эта череда смертей влияет на политический климат в стране. К примеру, в заочной политической перепалке схлестнулись вице-председатель бывшей правящей Республиканской партии Армении, экс-министр образования Армен Ашотян и шурин Никола Пашиняна, депутат парламента Армении Грачья Акопян: в ход пошли обвинения в аморальности, спекуляциях на смерти Георгия Кутояна, оба пытались дискредитировать именно политическую опору оппонента. Партия «Сасна Црер» выступила с заявлением, где объявила смерть Кутояна убийством, совершенным мафией – здесь имеются в виду прежние власти – при полном попустительстве властей действующих.

Масла в огонь подлил и сам премьер-министр Армении Никол Пашинян: он не выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Кутояна, чем дал повод для еще больших кривотолков. Впоследствии некоторые СМИ распространили соответствующий пресс-релиз, но и тут выяснилось, что в медиа он появился «по желанию самих медиа: по прошествии суток некоторые СМИ, не дождавшись реакции премьера, принялись сами названивать в аппарат правительства, где им предоставили пару строк. Но даже после этого в пресс-релизе оказалась фраза о том, что премьер «сожалеет в связи со смертью каждого гражданина и соболезнует любой скорбящей семье». Только после этих слов был упомянут сам Кутоян. Иными словами, Никол Пашинян постарался максимально дистанцироваться от этой истории.

Безотносительно того, была ли смерть Георгия Кутояна убийством или суицидом, в армянском обществе подпорчен политический воздух. Новая власть неуклюже ориентируются в сложившейся ситуации, а реваншисты стараются как могут, чтобы раздуть костер до небес и выше.

Тезис о «беззубом Пашиняне», «который не способен остановить серию политических убийств и решить вопрос с делом 1 марта», разобраться с надоедливыми и кусачими то ли медиа, то ли фейками, а также добиться быстрого результата обещанных экономических реформ, становится все более навязчивым. Пока что Пашинян успешно держит удары и удачно котрастирует с воспоминаниями о беспределе прежних властей, но конструкция эта недолговечна. Она может зашататься, как только прежние власти и горькая память о них окончательно исчезнет.

Эмиль Бабаян

Специально для «АрмИнфо»