Среда, 22 Января 2020 17:26

АрмИнфо. Как уже сказал президент Азербайджана, к сожалению, минувший год стал потерянным годом в связи с урегулированием нагорно- карабахского конфликта.

Как сообщает АПА, об этом в интервью euractiv.com заявил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы не видим никаких действий по урегулированию конфликта. Напротив, увидели непродуктивную, разрушительную политику Армении", - заверил Гаджиев.

При этом он воспользовался случаем, чтобы в очередной раз обвинить армянскую сторону в попытке изменить формат переговорного процесса.

<Мы определили формат переговорного процесса. Армения и Азербайджан являются сторонами конфликта, а сопредседатели Минской группы ОБСЕ-посредниками. Высокопоставленные представители Армении говорят, что даже пядь земли не будет возвращена, и премьер-министр Армении, прибыв Степанакерт, говорит <Нагорный Карабах - это Армения>. Это открытая аннексия территории одного суверенного государства другим государством на уровне руководства страны и совершенно неприемлемо. Подобные элементы не только травмируют процесс переговоров, но и уничтожают его. Наш месседж к странам-сопредседателям, международной общественности - <Нагорный Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак", - отметил помощник президента Азербайджана.

Вместе с тем Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан приветствует принципиальную и неизменную позицию Европейского Союза (ЕС) в связи с территориальной целостностью, суверенитетом и неприкосновенностью признанных на международном уровне границ, добавив, что это вновь нашло подтверждение в документе о приоритетах партнерства, подписанном между ЕС и Азербайджаном. Однако стоит заметить, что и Армения признает территориальную целостность Азербайджана в ее границах, так как, когда РУ Азербайджана в начале 90-ых прошлого столетия провозглашала независимость, Нагорно- Карабахская Республика к тому времени по Конституции советского союза уже объявила о выходе из состава АзССР и провела референдум о независимости.

<В ходе пленарной сессии Европарламента, проведенной 15 января этого года в Страсбурге, резолюция под названием <Годовой отчет об осуществлении Совместной внешней политики и политики безопасности> была принята подавляющим большинством голосов. В 36-м пункте данной резолюции Евросоюз вновь подтвердил свои обязательства по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран-членов <Восточного партнерства>. Мы приветствуем эту исключительно важную для нас позицию. Думаем, что основные фундаментальные принципы, исходящие из Хельсинкского итогового акта и международного права, должны распространяться на все без исключения конфликты, в том числе на и конфликты в странах <Восточного партнерства>. Нам хотелось бы, чтобы эта политика Евросоюза продолжалась и в других международных организациях, так как территориальная целостность необходима каждой стране>, резюмировал Гаджиев.

Заметим также, что Министерство иностранных дел Российской Федерации подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2019 году коснувшись карабахской проблематики, в частности отметило: "В нагорно-карабахском урегулировании заметных изменений не произошло. Есть подвижки в реализации <малых шагов>, о которых условились министры иностранных дел на встрече в Москве в апреле 2019 года в развитие договоренностей, достигнутых между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене в марте 2019 года. Ситуация на границе и линии соприкосновения остается относительно спокойной. Действует горячая линия связи между Ереваном и Баку. Осуществлен журналистский обмен. Возвращены находившиеся в плену Завен Карапетян и Ильвин Ибрагимов. Продолжается работа по другим заключенным. К ней подключен МККК. Считаем, что все это свидетельствует о намерении сторон предпринять конкретные шаги, направленные на подготовку населения к миру".

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что по вопросам существа урегулирования продвинуться пока не удалось. В МИД РФ напомнили, что эта тема обсуждалась в ходе недавних визитов Сергея Лаврова в Ереван и Баку. "Есть надежда на то, что в обозримый период между сторонами возобновится предметный разговор. Со своей стороны, вместе с французскими и американскими коллегами по сопредседательству в Минской группе окажем необходимое содействие", - подчеркнули в МИД России.