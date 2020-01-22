Среда, 22 Января 2020 16:56

АрмИнфо. Я думаю, что вопрос смены правительства Российской Федерации никоим образом не повлияет на уровень армяно-российских отношений. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил депутат Национального Собрания от русской общины Армении Алексей Сандыков.

Он отметил, что курс, взятый как армянской, так и российской стороной, четко определен. "Как на данные отношения не повлияла смена правительства в Армении, так на них не повлияет и смена правительства России. В глобальной перспективе наши вектора сотрудничества направлены в одну и ту же сторону", - подчеркнул депутат.

Депутат также отметил, что, судя по комментариям в прессе, отставка и смена правительства была неожиданной даже для российской стороны. "Как со своей стороны отметил, уже бывший глава правительства Российской Федерации, данный процесс вполне нормальный, и из этого не стоит воспринимать данный вопрос как сенсацию", - подчеркнул Сандыков.

На вопрос корреспондента АрмИнфо как Садыков оценивает нынешний уровень армяно- российских отношений, с учетом того, что представители бывших властей постоянно отмечают в них значительный регресс, депутат заявил: "Я могу констатировать, что армяно-российские отношения перешли на качественно новый уровень. Они за прошедший год получили новый виток развития. Ярким примером тому являются визиты на высоком уровне. Это был и президент, и премьер-министр, и министр иностранных дел, и министр обороны. При плохом уровне наших отношений таких визитов не было бы вообще", - заключил Сандыков.