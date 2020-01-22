Среда, 22 Января 2020 16:47

АрмИнфо. Фракция "Мой шаг" саботирует голосование по составу членов парламентской следственной комиссии по изучению договоров о передаче Ереванской мэрии транспортных средств и другого имущества, оказании услуг различными субъектами, передаче общиной Еревана недвижимого или движимого имущества, в том числе, имущественных, а также неимущественных прав и связанных с ними разрешений на строительство.

В результате состав комиссии так и не был сформирован. Спикер парламента Арарат Мирзоян, констатировав парадоксальность ситуации, призвал проработать механизмы по выходу из сложившейся ситуации. "Может, путем внесения поправок в закон "О регламенте НС" или в институциональном формате ", - подчеркнул глава законодательного органа.

Глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян созвал экстренную

пресс- конференцию, заявив, что данный шаг правящей фракции является

шагом назад в сфере демократии. "Нежелание правящей фракции

выслушивать альтернативное мнение является ярким примером

нетерпимости. Подобное поведение является крупным шагом назад как в

сфере демократии в Армении", - подчеркнул депутат.

Марукян отметил, что спикер Национального Собрания Арарат Мирзоян стал применять против депутатов санкции, но, его действия носят односторонний характер. "Представители власти оскорбляли нас, но в их отношении так и не были приняты санкции. Я уже 7 лет являюсь депутатом, и могу с уверенностью сказать, что, будучи членами оппозиции, мы кричали, били руками по столам, фактически срывая заседания, но никогда раньше в нашем отношении не применялись санкции. Я хочу призвать депутатов 7 созыва прийти в себя и не терять голову" - заявил Марукян.

Последний также отметил, что вероятно, мэр Еревана попросил членов правящего блока, каким-нибудь образом помешать формированию данной комиссии. "Айк Марутян вероятно недвусмысленно дал членам блока "Мой шаг" понять, что если данная комиссия начнет работать, у него возникнут серьезные проблемы, и его просьба не осталась без ответа. По сути, в данной комиссии мы и фракция "Процветающая Армения" имели бы всего 4 члена. А вот у блока "Мой шаг" было бы 7 представителей в комиссии. Но, как видите, дело, по всей видимости, настолько серьезное, что они боятся создания данной комиссии, даже учитывая тот факт, что имели бы в ней большинство", - отметил депутат. Также Марукян отметил, что фракция не собирается сидеть сложа руки, и в ближайшее время сообщит о том, какие шаги они намерены предпринять для решения данной проблемы.

В свою очередь глава комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян в беседе с корреспондентом АрмИнфо отметил, что НС не имеет конституционного права вмешиваться в дела общины. "Это прерогатива принадлежит Совету старейшин Еревана. Вопрос в полномочиях Национального Собрания, а он находится вне их. Мы не имеем права вмешиваться в работу органов власти, которые не подконтрольны парламенту. Например, я же не могу принять решение о создании следственной комиссии, которая займется анализом ситуации в судебной системе, конечно нет. Так как судебная власть не подконтрольна ни законодательной, ни исполнительной власти", - заявил Варданян.

Депутат от фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян раскритиковал данное поведение правящей фракции. "Ситуация крайне парадоксальная, силой закона была создана следственная комиссия для изучения правомерности получения мэрией Еревана транспортных средств от представителей бизнеса, но так как ее члены не были назначены, она не может действовать. Однако, сложившаяся ситуация вовсе не означает, что комиссия будет распушена. Я считаю, что выход может быть таким - этот вопрос останется в нашей повестке, и будем искать юридические решения данного вопроса", - подчеркнул он.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Мелкумян счел неубедительными доводы правящей фракции о том, что НС не имеет конституционного права вмешиваться в дела общины. "Я считаю данное заявление крайне неубедительным. Более того, считаю, что данная комиссия обязательно должна быть создана. Ведь нам необходимо прояснить данный вопрос, более того, возможно в будущем будут созданные другие следственные комиссии, и возникнет подобная ситуация, тогда мы уже будем знать, как себя вести в сложившихся обстоятельствах", - заключил депутат.

Отметим, что с конца ноября 2018 года фракция "Просвещенная Армения " получала сигналы о том, что мэрия Еревана предоставляет льготы за пожертвования в виде движимого имущества в обмен на предоставление разрешений на строительство и узаконивание незаконных построек. Несмотря на то, что пожертвования вступили в активную фазу с весны 2019 года, тем не менее, до сих пор нет списка дарителей и объемов пожертвований. Тем самым, мэрия проигнорировала интересы общины, не обеспечив прозрачность и открытость в своей деятельности. В этой связи предлагалось сформировать парламентскую комиссию, которая займется расследованием принципа подотчетности. Предусмотрено, что комиссия будет состоять из 11 человек, и будет проводить расследование в течение шести месяцев.

Напомним, что после продолжительной критики мэрия на днях обнародовала список организаций и лиц, пожертвовавших Еревану 21 мусороуборочную машину. Согласно представленному мэрией списку, к примеру, 14 мусоровозов подарило ООО "Н и С Констракшн", 3 мусоровоза

- ООО "Алекс энд холдинг". Этот список, согласно изданию "Хетк", связан с родственниками бывших и нынешних чиновников. К примеру, ООО "Алекс энд холдинг" связана с именем бывшего депутата и олигарха Самвела Алексаняна.

Мэр Еревана Айк Марутян на днях в ходе прямого эфира в Facebook, касаясь заявлений оппозиции, назвал их дезинформацией. Он представил документы, утверждая, что разрешения на строительство были выданы намного раньше, они не связаны с пожертвованиями и дарители не получают никаких льгот.