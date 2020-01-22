Среда, 22 Января 2020 14:42

АрмИнфо. 23-го и 24-го января в некоторых районах республики прогнозируются осадки в виде снега.

Как сообщает МЧС РА, днем 22-го января, 25-го числа, ночью 23-го, а также 26-27 января ожидается погода без осадков. В отдельных регионах республики в вечерние часы 23-го января, 24-го - в большинстве регионов, а также ночью 25-го в Сюнике и Арцахе ожидается снег.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 24-го января повысится на 5-7 градусов, днем понизится на 3-5 градусов. В Ереване днем 22-го января, ночью 23-го, 25-27 января ожидается погода без осадков. В вечерние часы 23-го, а также 24 января, ожидается снег.