Среда, 22 Января 2020 14:13

АрмИнфо.В результате партнерства Beeline в Армении и фонда "Стартап Армения", в городе Гавар успешно стартовал проект Sturtup Club.

Как говорится в официальном сообщении компании, Sturtup Club - это образовательная инициатива, которая реализовывается с целью помочь молодым людям из регионов раскрыть свои предпринимательские способности и повысить их социальную ответственность.

Согласно источнику, клубы задействованы в ряде армянских общин: в Апаране, Аштараке, Егварде, приграничных Коти, Айгеховите, и уже в Гаваре. Гаварский клуб посещают 37 молодых людей, в возрасте 13-17 лет, которые хотят развить свои деловые навыки и знания в сфере стартапов. Проект проходит в три этапа, которые соответственно сосредоточены на личном развитии, дизайн- мышлении и бизнес-моделировании. Подростки узнают об особенностях стартап­экосистемы, изучают основы финансовой грамотности, делового общения и творчества, а также формируют группы и развивают свои стартап-идеи при поддержке тренеров.

<Город Гавар был одним из первых локаций, где мы планировали создать стартап- клуб: это будет способствовать активному вовлечению молодых людей в стартап- экосистему и повышению их социальной осведомленности. Мы также будем работать над привлечением подростков из соседних сообществ, поскольку интерес к нашей программе среди молодежи этих общин относительно выше>, - сказал Арсен Арутюнян, генеральный директор программы Sturtup Club.

В свою очередь генеральный директор Beeline Армении Андрей Пятахин добавил: <Мы реализуем конкретную стратегию поддержки стартапов и осуществляем множество программ в этой области. Эта инициатива является важной частью нашей стратегии, потому что мы готовим потенциал нашего молодого поколения, чтобы они могли создавать свой бизнес и достигать успехов в будущем. Я рад, что молодежь в Гаваре также получит современные бизнес-знанияя> Beeline Армения является стратегическим партнером инициативы. Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".