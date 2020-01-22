Среда, 22 Января 2020 13:20

АрмИнфоСуществующая в нашем регионе напряженность вполне может оказать влияние на дальнейший ход урегулирования Арцахского вопроса. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-замглавы МИД Армении Арман Навасардян.

"Проблема заключается в полном отсутствии каких-либо сдвигов в существующем процессе урегулирования. И я не вижу никаких предпосылок их появления в текущем году в первую очередь в силу радикально противоположных позиций сторон конфликта и в силу неприемлемой для нас политики Азербайджана. И наконец, самое главное - для нас неприемлемы Мадридские принципы, на базе которых посредники сегодня пытаются построить переговоры", - отметил он.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования номинально идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.

Учитывая данные факторы, дипломат усматривает необходимость в поиске иных путей выхода из ситуации, особенно в свете возможных провокаций со стороны Баку с учетом готовящихся там внеочередных парламентских выборов. Навасардян оценил как азербайджанскую провокацию и недавний вброс ложной информации, согласно которой Армения приветствовала убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

"Таким образом, азербайджанцы распространили эту информацию за два дня до официальной реакции МИД Армении. Мы опоздали с реакцией, это нужно было делать немедленно. К счастью, в Тегеране на данную провокацию Баку не повелись. Наша роль в конфликте между США и Ираном не должна выходить за рамки посредничества. Армения должна отказаться от т.н. нейтралитета, в политике такого не бывает. Необходимо дополнить нейтралитет посредничеством, несмотря на наши небольшие размеры, вес и влияние. Дипломатия это позволяет, разумеется, при условии соответствующего сложности ситуации умного подхода", - подытожил дипломат.