Среда, 22 Января 2020 12:59

АрмИнфо. Двадцать представителей христианской и мусульманской общин Ливана вошли в состав нового правительства республики под руководством премьер-министра Хасана Диаба. Об этом говорится в сообщении пресс- службы президента Ливана Мишеля Ауна.

Сам премьер-министр нового правительства Хасан Диаб является выходцем из академических кругов - до вступления на свой пост он был проректором Американского университета Бейрута. Диаб уже заявил, что новое правительство - это спасательная команда, перед которой сейчас стоит главная задача - вернуть и удержать стабильность в стране.

Так, согласно сообщению посты в новой команде Диаба в частности заняли: Мари Клод Нижм (<Свободное патриотическое движение>). Родилась в Бейруте 6 апреля 1971 года. Профессор факультета права и политических наук в Университете Святого Иосифа в Бейруте, заведующая кафедрой частного права и директор Центра исследований прав человека в арабском мире, занявшая пост министра юстиции.

Министром общественных работ и транспорта стал Мишель Ибрагим Наджар (движение <Марада>). Родился 17 декабря 1958 года. Закончил Американский университет Бейрута. Продолжил обучение в Оклахомском государственном университете, где получил докторскую степень по гражданскому строительству.

Министр по социальным вопросам и туризму Рамзи Мушрифия (<Ливанская демократическая партия>) - хирург-ортопед, окончивший Американский университет в Бейруте, затем учившийся в Британии. В 2005 году был назначен профессором кафедры ортопедии в Баламандского университета.

Министр финансов - Гази Уазни (<Амаль>). Родился 20 июля 1954 года, женат, имеет троих детей. Имеет докторскую степень по экономике. Увился во Франции. Основатель нескольких банков в Африке.

Министр иностранных дел - Нассиф Хатти (<Свободное патриотическое движение>). Имеет докторскую степень по международным отношениям Университета Южной Калифорнии (1980 г.), до этого получил степень бакалавра по политологии (1975 г.) и степень магистра политических наук (1977 г.) в Американском университете Бейрута. Занимал ряд высоких постов в ЛАГ.

Министр труда Ламия Яммин аль-Дуэихи (движение <Марада>), 1974 года рождения. Получила диплом магистра в области архитектурного проектирования в Триполи. С 2002 года по настоящее время преподаёт в Ливанском университете.

Министр энергетики - Раймон Гажр (<Свободное патриотическое движение>) - получил степень бакалавра в области электротехники в Университете Оттавы в Канаде, степень магистра в области электротехники в канадском Университете Саскачевана. В 1993 году он получил докторскую степень в области электроэнергетических систем.

Занимал должность заместителя декана инженерного колледжа с 2013 по 2018 год. С 1992-го работал в Канаде, США, Европе и на Ближнем Востоке. В 2008 году занимал должность старшего советника министра энергетики по политическим вопросам.

Министр молодёжи и спорта - Вартини Оганян (<Дашнакцутюн>), 1984 года рождения. Проучила бакалавра социальных наук в Ливанском университете. Работала соцработником в т.ч. в Армянской православной епархии в Ливане.

Министр связи - Талал Хават. Родился в Триполи в 1969 году. В 1998-м получил степень магистра в области электротехники в Университете Сан-Хосе, штат Калифорния. Много лет занимал в Ливане посты в области коммуникаций.

Министр здравоохранения - Хамад Али Хасан (<Хезболла>). Родился в 1969 году в Баальбеке. Выпускник Московской медицинской академии им.

И. М. Сеченова. Бывший мэр Баальбека.

Министр информации - Манал Абдель Самад. Занимала должность начальника департамента налогового законодательства в Минфине. Читает лекции в Университете Святого Иосифа в Бейруте. Получила докторскую степень в области юриспруденции в Сорбонне.

Фактически в новой команде премьера Ливана, министерские кресла разделили между конфессиями в следующем порядке: у маронитов четыре министра, православную общину будут представлять три министра, католиков - два министра, у шиитов и суннитов по четыре министерских кресла, армян будет представлять один министр, а друзское население страны - два министра.

Несмотря на формирование нового правительства, протесты по всему Ливану не прекратились. Напротив, они возобновились с новой силой сразу после объявления нового состава правительства. В Бейруте и Триполи произошли беспорядки и столкновения с полицией.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена 1 тысячей в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2500 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.

В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. В конце октября на фоне протестов подало в отставку правительство Саада Харири, после чего почти три месяца страна проживала в правительственном вакууме до объявления нового правительства Дияба 21 января.