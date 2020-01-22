Среда, 22 Января 2020 11:51

АрмИнфо. Фракция <Мой шаг> Совета старейшин Еревана раскритиковала создание в Национальном Собрании следственной комиссии, которая будет изучать ряд аспектов деятельности столичного муниципалитета.

Как ранее сообщалось, в парламенте Армении будет создана следственная комиссия по изучению договоров о передаче Ереванской мэрии транспортных средств и другого имущества, оказании услуг различными субъектами, передаче общиной Еревана недвижимого или движимого имущества, в том числе, имущественных, а также неимущественных прав, разрешений на строительство связанных с ними, начиная с сентября 2018 года. Она создается силой закона на основании подписей одной четверти депутатского корпуса. Комиссия будет состоять из 11 человек, и будет проводить расследование в течение шести месяцев. Следственную комиссию возглавит член фракции <Просвещенная Армения> Ани Самсонян.

Между тем в своем заявлении фракция <Мой шаг> Совета старейшин отмечает, что полномочия НС, установленные в рамках Конституции РА, не распространяются на расследование или контроль деятельности органов местного самоуправления. Кроме того, в части 1 статьи 23 конституционного закона <Регламент Национального Собрания> четко отмечено, что деятельность следственной комиссии не может выходить за рамки вопросов, входящих в юрисдикцию парламента. Таким образом, хоть вопросы, ставшие причиной формирования вышеотмеченной Комиссии, и представляют общественный интерес, однако они не входят в юрисдикцию парламента. Указывается также на то, что в документе решения о создании следственной комиссии НС отображены функции, которые, по законодательству, являются полномочиями мэра. Авторы заявления озвучивают также недоумение тем фактом, что оппозиционные фракции Совета Старейшин не воспользовались своим законным правом и не создали соответствующую следственную комиссию в рамках Совета Старейшин.

<С учетом вышеотмеченного, мы считаем неприемлемым вмешательство Национального Собрания в деятельность органа местного самоуправления в форме, не установленной законом. Мы считаем также, что начало подобного процесса является проявлением неуважения в отношении органов Совета старейшин и института мэра>, - отмечается в заявлении. Также подчеркивается, что фракция <Мой шаг> Совета старейшин Еревана выступает за открытое обсуждение вопросов, представляющих общественный интерес, и готова в рамках своих полномочий содействовать этому процессу, в том числе и по части вопросов, ставших причиной формирования вышеотмеченной следственной комиссии в НС.