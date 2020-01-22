Среда, 22 Января 2020 11:30

АрмИнфо.Все бывшие военнослужащие, получившие инвалидность в ходе службы, отныне будут получать военную пенсию, независимо от срока получения степени инвалидности. Поправки в законе "О государственных пенсиях" приняты на заседании парламента Армении 22 января во втором и окончательном чтении.

Представляя проект, заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Смбат Саинян отметил, что решение обусловлено постановлением Конституционного Суда от 12 июля 2019 года. "Прежде инвалидность давали сроком на пять лет, и у нас был случай, что человек был демобилизован в 2000 году, но обратился за получением степени инвалидности лишь в 2008-м. Однако по закону мы не могли назначить военную пенсию спустя пять лет. Конституционный Суд решил, что это противоречит Конституции, и сейчас мы снимаем это ограничение",- сказал замминистра, добавив, что в настоящее время военную пенсию получают около 7 тысячах человек. При этом, будут действовать ограничения в пять лет при наличии болезней, и не будет ограничений при ранении военнослужащих. Пенсия будет назначаться через шесть месяцев после подтверждения сообщения медицинской комиссии о наличии инвалидности, после чего пенсия будет начисляться с момента представления заявления. При этом, военнослужащий, прослуживший 20 лет и ставший инвалидов первой группы сможет претендовать на военную пенсию в размере 70% от средней заработной платы (в 2020 году она составит 90 тыс драмов) , второй группы -60% (45 тыс драмов) и третьей группы - на 50% (28 тысяч драмов). Помимо государственной пенсии военнослужащие смогут претендовать и на премиальные выплаты.