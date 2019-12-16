Понедельник, 16 Декабря 2019 15:40

АрмИнфо.По случаю Дня Независимости Казахстана, президент РА Армен Саркисян направил поздравительные послания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому главе государства Нурсултану Назарбаеву.

Как сообщает пресс-служба президента, в своем послании Токаеву Саркисян в частности отметил: <Уверен, что армяно-казахское сотрудничество продолжит последовательно развиваться как в двустороннем формате, так и в рамках региональных интеграционных объединений и международных организаций во благо наших народов>.

В послании Назарбаеву отмечено: <Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество, основанное на общей истории и крепкой дружбе, продолжит успешно развиваться как в двустороннем, так и многостороннем форматах>.