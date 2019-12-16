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АрмИнфо. Новоизбранный патриарх Константинопольский епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Саак Машалян подверг критике резолюцию Сената США о признании Геноцида армян. В беседе с турецкой газетой Sabah он назвал резолюцию "аморальным шагом".
По его словам, к подобного рода вещам не следует относиться серьезно. <Как армяне, мы опечалены тем, что страдания, которые произошли на этих землях 100 лет назад, используются парламентами зарубежных стран в качестве инструмента стратегического, экономического и политического давления. Мы считаем это неприемлемым", - сказал патриарх.
Он выразил надежду, что турецкий народ сможет решить проблему самостоятельно, а Турция и Армения смогут улучшить отношения. "Когда обе стороны не могут договориться, третьи-четвертые стороны, те, кто находится за границей, не имеют права говорить от их имени", - сказал Саак Машалян. "Мы должны решить все эти вопросы. Но поскольку решение задерживается, то используется как рычаг для оказания давления на Турцию. Я не считаю очень аморальным использовать армянский вопрос в качестве политического инструмента против Турции. Я не политик, это задача политиков комментировать", - заявил епископ.
Напомним , что Сенат США 12 декабря единогласно одобрил резолюцию о признании Геноцида армян, которая подчеркивает, что политика США состоит в признании убийства 1,5 миллионов армян в 1915-1923 годах в Османской империи геноцидом. В октябре этого года нижняя палата Конгресса - Палата представителей, подавляющим большинством голосов признала Геноцид армян. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - 11
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|Защитник прав человека Армении не верит в скорое решение проблемы семейного насилия
|Ваче Тертерян: Та однонаправленность, которая существует по межрегиональному сотрудничеству с Россией, должна иметь сетевой ориентир
|МИД РА: Принятие Сенатом США резолюции по признанию Геноцида армян действительно решительный шаг в направлении справедливости
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|Раффи Ованнисян призвал Пашиняна изменить поведенческую линию и выйти из политического одиночества
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|Предварительное следствие по уголовному делу, в котором фигурирует Ара Баблоян, завершено
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|Шести сотрудникам таможенного пункта Гогаван-Привольное предъявлены обвинения
|Президент Армении поздравил президента Туркмении по случаю Дня нейтралитета
|МИД: Безвизовый режим между Арменией и Китаем начнет действовать через 30 дней после подписания документа президентом РА
|Джонсон заявил, что Великобритания покинет ЕС как единое целое к 31 января 2020 года
|Банк ВТБ (Армения) организовал благотворительную ярмарку в поддержку фонду “Бари мама”
|Ереван опровергает Мамедъярова: На сегодняшний день переговоры по урегулированию карабахского конфликта не ведутся вокруг какого-либо документа
|Президент Армении поздравил президента Туркмении по случаю Дня нейтралитета
|Раффи Ованнисян: Процесс международного признания Геноцида армян будет иметь продолжение не только в США, но и в других странах
|Вице-премьер Армении Тигран Авинян принял Посла Литвы
|Генеральная Ассамблея ООН основала Международный день шахмат по инициативе Армении
|Запасы сига в Севане сократились впервые за несколько лет
|Служба Госконтроля в ЗАО "Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна" выявила нарушений на 1,2млрд драмов
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|Вопреки некоторым политическим спекуляциям за этот период приобретено беспрецедентно большое количество вооружений - Премьер
|Решение Сената США и парламентов других государств констатируют деструктивность и агрессивность турецкой политики в регионе - Пашинян
|В СНБ Армении выявили очередной случай продажи в поддельных лекарств в республике
|Владимир Карапетян не понимает, что подразумевается под формулировкой "кадровый погром"
|Согомонян указал на необходимость прояснения армянской концепции по урегулированию карабахского конфликта со стороны властей
|Владимир Карапетян не стал комментировать заявление главы МИД Азербайджана по Карабаху
|В Турции продолжается истерия в связи с принятием Сенатом США резолюции по Геноциду армян
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|При содействии Beeline Армении в четвертый раз состоится церемония награждения лауреатов национальной премии в сфере PR
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