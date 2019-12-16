Понедельник, 16 Декабря 2019 13:50

АрмИнфо. Новоизбранный патриарх Константинопольский епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Саак Машалян подверг критике резолюцию Сената США о признании Геноцида армян. В беседе с турецкой газетой Sabah он назвал резолюцию "аморальным шагом".

По его словам, к подобного рода вещам не следует относиться серьезно. <Как армяне, мы опечалены тем, что страдания, которые произошли на этих землях 100 лет назад, используются парламентами зарубежных стран в качестве инструмента стратегического, экономического и политического давления. Мы считаем это неприемлемым", - сказал патриарх.

Он выразил надежду, что турецкий народ сможет решить проблему самостоятельно, а Турция и Армения смогут улучшить отношения. "Когда обе стороны не могут договориться, третьи-четвертые стороны, те, кто находится за границей, не имеют права говорить от их имени", - сказал Саак Машалян. "Мы должны решить все эти вопросы. Но поскольку решение задерживается, то используется как рычаг для оказания давления на Турцию. Я не считаю очень аморальным использовать армянский вопрос в качестве политического инструмента против Турции. Я не политик, это задача политиков комментировать", - заявил епископ.

Напомним , что Сенат США 12 декабря единогласно одобрил резолюцию о признании Геноцида армян, которая подчеркивает, что политика США состоит в признании убийства 1,5 миллионов армян в 1915-1923 годах в Османской империи геноцидом. В октябре этого года нижняя палата Конгресса - Палата представителей, подавляющим большинством голосов признала Геноцид армян. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - 11