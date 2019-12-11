Среда, 11 Декабря 2019 18:30

АрмИнфо. Молодежный парламент при Государственной Думе РФ проводит Международную образовательную акцию <Тест по истории Отечества>.

В Ереване все желающие смогут проверить свои знания 13 декабря на площадке Российского центра науки и культуры (1-й пер. Прошяна, дом 20/14). Начало в 11:00.

Участникам предложат ответить на 40 вопросов, задания которых охватят все периоды отечественной истории. Особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны. Язык теста: русский.

За время реализации Международной образовательной акции <Тест по истории Отечества> было проведено шесть исторических тестирований, которые охватили более чем 3 млн. человек из 33 стран мира.

Предполагается, что участие в нем примут не менее 700 тысяч человек, в не менее 40 странах.