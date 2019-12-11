Среда, 11 Декабря 2019 17:44

АрмИнфо. При содействии программы «Развитие сельского туризма», осуществляемой ACBA Federation и Союзом охраны природы и биоразнообразия Германии (NABU) была отремонтирована мельница семьи Татоян в с. Нергин Геташен.

Существующая с начала 19 века мельницу Татояны превратили в своеобразную «машину времени». Сегодня семья демонстрируют местным посетителям и туристам работу мельницы, рассказывают об истории ее создания.

Мельник Межлум Татоян рассказывает, что узнав о совместной программе «Развитие сельского туризма» ACBA Federation и Союза охраны природы и биоразнообразия Германии (NABU), сразу же обратился и результат не заставил себя ждать. Межлум Татоян отметил: «При поддержке ACBA Federation и NABU мы смогли построить и отремонтировать нашу мельницу. Спасибо, что оказали нам помощь».

Напомним, что ЗАО ACBA Federation (http://acba-federation.am/) была создана в 2017 году. Деятельность нацелена на стимулирование новаторского сельского хозяйства и развития сельских общин Армении (http://foundation-gishyan.am/). ACBA-Credit Agricole Bank (https://www.acba.am/ ) и NABU (http://nabu.am/) сотрудничают с 2015 года.

ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Акционерами банка на 1 июля 2019 года выступают: акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 5% и “ACBA Federation" CJSC – 95%.

Отметим, что Naturschutzbund Deutschland (NABU) является самой старой и самой крупной экологической НПО Германии. NABU ведет свою деятельность уже больше 100 лет. NABU - самая массовая общественная экологическая организация Германии - в ее рядах насчитывается более 450 тысяч членов. NABU работает во многих странах мира, реализуя различные проекты, направленные на охрану природы и развитие особо охраняемых природных территорий. Особый интерес NABU проявляет к Кавказу.