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Александр Аванесов

Роберт Кочарян: Стадия тактического ожидания прошла, армянское общество вступает в фазу активных действий

Роберт Кочарян: Стадия тактического ожидания прошла, армянское общество вступает в фазу активных действий

АрмИнфо.  Уголовное дело по событиям 1-го марта 2008 года с первого дня было вне правового поля. Об этом в интервью газете <Грапарак" заявил второй президент РА Роберт Кочарян, которому предъявлены обвинения в попытке свержении конституционного строя в тот период.

Между тем, как считает Роберт Кочарян, само обвинение абсурдно и не имеет ничего общего как с правом, так и с событиями 1 марта 2008 года. "Добавьте к этому сплошные нарушения процессуальных норм, грубое неприкрытое давление на суды. Утечка записи позорного телефонного разговора о моем аресте, блокирование судов по призыву премьера, уголовное преследование судьи Давида Григоряна, игнорирование решения Конституционного Суда, последовавшая за этим решением атака на КС и его председателя, абсурдные аресты его крестников и шантаж членов семьи - лишь неполный перечень очевидных преступлений властей, направленных на подавление всей системы правосудия. Уверен, что за все эти действия в недалеком будущем придётся ответить.  Сфабрикованное дело не может иметь правового будущего. Однако, с учетом правового беспредела, при нынешних властях окончательную развязку с уголовным делом можно ожидать с вмешательством ЕСПЧ", - отметил экс- президент.

Он также подчеркнул, что согласно последним опросам Gallup, население Армении самое сердитое среди 140 исследованных стран. "Опередили даже разрушенный войной Ирак. Это прямая <заслуга> властей, культивирующих ненависть и злобу как инструмент политики.В озлобленном состоянии люди подвержены манипуляциям и готовы сорвать свое недовольство жизнью на ком угодно, надо лишь назначить антигероев. Формула <распластаем на асфальте и размажем по стенке> говорит об интеллектуальном убожестве ее авторов и ущербной психике ликующих <Погосов>. Это побочный продукт любой <революционной> пропаганды и хорошо изучен социальной психологией. Глупо в иррациональном поведении людей искать логические причинно-следственные связи. В 98-м году значительная часть населения требовала посадить Тер-Петросяна и вообще всю верхушку АОД.  Я тогда посчитал, что надо строить будущее, а не бороться с прошлым. У любого президента есть политические противники, способные настроить своих сторонников на деструктивные эмоции. Однако такие эмоции в итоге оборачиваются против тех, кто их инициирует. Общество, где люди радуются арестам, не может быть созидающим. К здоровой критике моего президентства я готов. Ирония в том, что обвинения, как правило, не имеют ничего общего с реальностью. То, за что меня можно и стоит критиковать, не упоминается вообще.

Мы терпеливо разъясняем людям суть происходящего. По нашим оценкам, отношение людей меняется буквально с каждым днём. Наступил период трезвого переосмысления и переоценки происходящего, а бездарность властей - наилучший стимулятор этого процесса", - считает Роберт Кочарян.

Он также отметил, что происшедшие в апреле 2018 года массовые выступления, повлёкшие смену власти, было <политическим цунами>, волна которого смыла привычный политический ландшафт страны. Подобные бурные процессы имеют большую инерционность, и обществу нужно было время для возврата в рациональное состояние. Эйфория, а с ней и выжидательная позиция политиков прошли, и сейчас идёт активное формирование нового контура будущего политического поля. "Потенциал здесь огромный, поскольку интеллектуальный ресурс общества в основном сконцентрирован вне парламента, там же ведётся и политический дискурс. Обсуждение в <Вернатуне> показало наличие широкого консенсуса относительно неспособности властей управлять страной и необходимости формирования действенной оппозиции. Год назад такое обсуждение было бы невозможным. Так что, этап оцепенения и тактического ожидания пройден, общество вступает в этап активных действий. Наиболее активные и энергичные займут ведущие роли в новом политическом раскладе.  Есть ощущение, что схожую оценку общей ситуации имеет и парламентская оппозиция, что отразилось в ее активизации", - констатировал экс-президент.

Отвечая на вопрос о слабой реакции западных структур на события в Армении, Роберт Кочарян указал на то, что европейские организации традиционно медлительны и ускоряются лишь при фактах пыток и угроз жизни по состоянию здоровья. "К тому же им нужно время, чтобы понять, что произошедшее в Армении было бескровным переворотом и не имеет демократической сущности. Полагаю, что вскоре мы услышим и европейцев, поскольку действия властей переходят все допустимые границы. Россия показывала своё отношение к происходящему многократно и вполне определённо. Судебная власть находится под грубым давлением исполнительной власти. Судьи в первую очередь оценивают степень своей уязвимости, и лишь исходя из этого принимают решения. Это не правосудие, а оценка судьями персональных рисков.  Запачканные коррупцией судьи и прокуроры наиболее послушны режиму.  Конечно, есть и судьи, сохранившие достоинство и профессиональную честь, готовые бороться за свою независимость. Положительные решения по моему вопросу были приняты именно такими судьями, вопреки прокурорскому беспределу", - считает экс-президент.

Он добавил, что прежняя конструкция правозащитного сообщества Армении оказалась фейком и полностью обрушилась. "По сути, она создавалась и финансировалась для обслуживания оппозиционных сил определенной направленности. Верными призванию остались всего пара правозащитников.  Сегодня формируется новое сообщество из людей, искренне преданных правозащитной деятельности, способных встать выше своих политических пристрастий. Кстати, их интеллектуальный и моральный уровень несопоставим с уровнем примитивных и обленившихся грантоедов", - подчеркнул Роберт Кочарян.

Он также подверг резкой критике и внешнеполитический курс властей страны.  "Лозунг Пашиняна о том, что решение должно удовлетворять все стороны конфликта - пустая, ни о чем не говорящая фраза, банальная формула посредника. Это прямое свидетельство отсутствия у Армении плана действий.  Последний раунд переговоров в Братиславе с сопутствующими ему событиями показал полное банкротство переговорной стратегии наших властей, если таковая вообще существует. Арцах должен взять инициативу в свои руки и чётко обозначить свою позицию по основным элементам урегулирования. Только так можно избежать непоправимых последствий. При этом Арцах обязан придерживаться Декларации о Независимости и своей Конституции, не опасаясь разногласий с властями Армении.  Отсутствие у властей заявленного преемника привело к чрезмерной фрагментации политического поля. Такого количества кандидатов в президенты, представляющих разные сегменты карабахской элиты, никогда не было. Это не признак демократии, а проявление разобщенности, что является вызовом безопасности Карабаха. Граница демократии в Арцахе должна обуславливаться его безопасностью, а не наоборот. Подключение к выборам финансируемых внешними силами неправительственных организаций вызывает вопросы. Таких организаций и пацифистских религиозных сект в Арцахе не должно быть вообще. Происходящее гораздо опаснее, чем военные инциденты на линии соприкосновения, поскольку размываются ценности, благодаря которым мы победили. Я хотел бы ошибиться, но мне представляется, что это навязанный Карабаху сценарий и реализуется он с участием властей Армении. В Карабахе недопустимо иметь президента подхалима, подыгрывающего чьим-либо прихотям, включая премьера Армении. Такие качества присущи убогим и слабым личностям, а такое <лидерство> может иметь катастрофические последствия для Арцаха. Там нужны закаленные войной отважные лидеры. Надеюсь, выбор карабахцев будет именно таким", подчеркнул второй президент РА.

По его прогнозам, власть, легитимность которой завязана на одной личности, не может быть устойчивой, независимо от количества депутатских мандатов.  "Неспособность управлять страной, отсутствие системности в работе запустили активную делегитимизацию властей. Фанатичных сторонников у премьера практически не осталось. Отсутствие ясной направленности в экономической и социальной политике не формирует поддержку социальных групп бенефициариев этой политики. Налицо конфликт двух ускоряющихся разнонаправленных процессов. С одной стороны - восстанавливается адекватность общества после опьяняющей эйфории. С другой стороны - теряет адекватность единовластный премьер, возомнивший себя Иисусом Христом. Это умножает скорость падения его популярности, и позволяет быть уверенным, что все завершится внеочередными выборами. Причём вероятность того, что это произойдёт уже в следующем году весьма высокая и зависит от решительности оппозиции и ее способности объединить усилия", - заключил Роберт Кочарян.

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