Среда, 11 Декабря 2019 16:43

АрмИнфо. Beeline сообщает, что в рамках новогоднего предложения цены на смартфоны Samsung A30s и Samsung Galaxy A10 стали еще более доступными.

Как говорится в официальном сообщении компании, смартфоны можно приобрести в офисах обслуживания Beeline и в интернет-магазине соответственно за 111 900 драмов (4 660 драмов в месяц) и 71 900 драмов (3 000 драмов в месяц). Каждый покупатель получит в подарок номер с кодом 033.

Компания напоминает, что с подключением к тарифному пакету «Смарт 1500» абоненты получат дополнительно 100 Гб Интернета с возможностью использования в течение 2 месяцев.

Смартфон можно приобрести также в рассрочку. В первые 12 месяцев плата за обслуживание и процентная годовая ставка составит 0%. Предложение действует до 31 января включительно. Акция проводится совместно с Юнибанком.

«В преддверии Нового года Beeline дает уникальную возможность по сниженной цене приобрести стильные смартфоны и получить 100 ГБ высокоскоростного интернета на 2 месяца для общения в интернете. Специальный номер с нашим кодом 033 станет еще одним приятным новогодним подарком для наших абонентов», - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в ближайшем офисе Beeline.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".