Среда, 11 Декабря 2019 15:12

АрмИнфо. Отклонена жалоба стороны защиты экс-президента Армении Сержа Саргсяна касательно решения о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу, расследуемому в Специальной следственной службой РА. Согласно информации, представленной пресс-службой Генпрокуратуры, жалоба была отклонена в связи с ее необоснованностью.

Третий президент Армении Серж Саргсян обвиняется в организации хищений в особо крупных размерах - около 500 млн драм. Сержу Саргсяну предъявлено обвинение по признакам п.1 ч.3 ст. 38-179 УК РА - деянии, опасном для общества.

Речь идет об утвержденной в 2013 году Правительством госпрограмме по более доступному приобретению дизельного топлива для осуществления весенних сельскохозяйственных работ. По данным следствия, Саргсян, превысив должностные полномочия, содействовал покупке дизтоплива у компании Flash Ltd по более высоким ценам.

В качестве меры пресечения с Саргсяна взята подписка о невыезде. Следственные мероприятия в рамках уголовного дела продолжаются.