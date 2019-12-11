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АрмИнфо. Специальная следственная служба (ССС) установила личность человека, подвергшегося пыткам со стороны сотрудников полиции в скандальном видеоматериале, ранее распространенном в Интернете. Данную информцию армянской службе радиостанции <Свобода> сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.
По ее словам, удалось также установить время, когда именно произошел инцидент. Другие подробности дела предоставлены не были.
Ранее глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян сообщал, что, по предварительным данным, случай имел место в период между 2008-ым и 2010-ым голами. Глава ССС выразил уверенность в том, что дело будет раскрыто в полном объеме.
Напомним, что на скандальном видео запечатлено, как несколько правоохранителей применяют на допросе физическое насилие в отношении некоего мужчины. При этом были использованы противогаз и полицейская дубинка, а ноги мужчины - связаны ремнем.
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го декабря
|Прокурор намекнул, что Манвел Григорян симулировал на судебном заседании
|Министр обороны Армении и глава Ереванского офиса МККК обсудили вопросы, связанные с возвращение на родину удерживаемых граждан РА
|Beeline и Фонд «Стартап Армения» запустили проект «Стартап Клуб» (video)
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|Армен Саркисян поздравил с 75-летием гендиректора Эрмитажа Михаила Пиoтровского
|Дипломат: Братиславские заявления глав МИД Армении и Азербайджана - свидетельство сохраняющейся актуальности Мадридских принципов
|Племянник Сержа Саргсяна будет экстрадирован в Армению из Чехии
|Конфискованные у экс-глав МВД и Миграционной службы Туркменистана средства пойдут на строительство объектов соцназначения
|Банк ВТБ (Армения) подводит итоги традиционной акции “Счастливчик месяца
|В Чехии шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице
|Умер бывший председатель ФРС США Пол Волкер, победивший инфляцию
|Трамп примет участие в переговорах Помпео и Лаврова
|Один из обвиняемых по делу судьи Анны Данибекян вышел на свободу
|Власти Армении предпринимают очередную попытку отправить судей Конституционного суда на пенсию
|При решении проблем многоквартирных зданий в Армении будет использован опыт Эстонии
|В Армении вводятся жесткие меры борьбы с курением
|Граждане Армении и Китая смогут посещать друг друга без наличия виз
|Полиции Армении будет предоставлена возможность самостоятельно осуществлять прослушивание телефонных переговоров граждан
|Эксперт: Ужесточение наказания за доведение военнослужащего до самоубийства не является достаточной мерой для решения проблемы
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