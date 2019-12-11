Среда, 11 Декабря 2019 14:39

АрмИнфо. Специальная следственная служба (ССС) установила личность человека, подвергшегося пыткам со стороны сотрудников полиции в скандальном видеоматериале, ранее распространенном в Интернете. Данную информцию армянской службе радиостанции <Свобода> сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

По ее словам, удалось также установить время, когда именно произошел инцидент. Другие подробности дела предоставлены не были.

Ранее глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян сообщал, что, по предварительным данным, случай имел место в период между 2008-ым и 2010-ым голами. Глава ССС выразил уверенность в том, что дело будет раскрыто в полном объеме.

Напомним, что на скандальном видео запечатлено, как несколько правоохранителей применяют на допросе физическое насилие в отношении некоего мужчины. При этом были использованы противогаз и полицейская дубинка, а ноги мужчины - связаны ремнем.