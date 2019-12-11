Среда, 11 Декабря 2019 14:37

АрмИнфо.Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо подвел итоги сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. По его мнению, весьма продуктивным оказалось участие Казахстана во второй Китайской международной импортной выставке в Шанхае, которая прошла в ноябре 2019 года.



«Заключены новые дополнительные контракты на сумму 160 млн долларов, которые открывают дополнительный доступ Казахстана к рынку продуктов питания Китая. Установлен новый рекорд в двустороннем торговом обороте, который по итогам нынешнего года перевалил отметку в 20 млрд долларов, запущено несколько важных индустриальных и инвестиционных проектов», - отметил китайский дипломат на приеме в честь представителей СМИ Китая и Казахстана.



Подводя итоги реализации 55 казахстанско-китайских проектов, господин Чжан Сяо отметил, что работа в этом направлении идет плодотворно. На сегодняшний день уже завершены около 16 проектов. «В следующем году по нашему прогнозу будут реализованы еще 5-6. Одним из самых важных является стекольный завод», - подчеркнул он.

В 2019 году Китай посетили и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Касым-Жомарт Токаев. «Визит Касым-Жомарта Токаева вывел двусторонние отношения на уровень всестороннего и стратегического партнерства. Это беспрецедентно», - считает Чжан Сяо.



Посол добавил, что в 2020 году Казахстан и Китай начнут наиболее тесное сотрудничество в сфере образования, культурного обмена и развития отношений между молодежью двух стран.