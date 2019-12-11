Среда, 11 Декабря 2019 14:13

АрмИнфо. 7-10 декабря делегация НС РА во главе с Гаяне Абраамян приняла участие в работе пленарной сессии ПА <Евронест> Восточного партнерства в Тбилиси. Об этом сообщает пресс- служба парламента.

В состав делегации вошли вице-спикер НС Ваге Энфиаджян, заместитель председателя Постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам Эрикназ Тигранян, депутаты НС Саркис Ханданян, Корюн Мкртчян, Нарек Мкртчян, Микаел Золян, Тарон Симонян.

8 декабря состоялись заседания комиссий ПА <Евронест> по политике и правам человека, энергетической безопасности, социальным и образовательным, а также экономическим вопросам.

Армянской делегации удалось в энергетической комиссии провалить очередную антиармянскую инициативу азербайджанцев - о закрытии Мецаморской АЭС.

Г.Абраамян в связи с требованием азербайджанской делегации подчеркнула, в частности, что в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС в сфере энергетики предусмотрены соответствующие конкретные положения по ядерной безопасности.

Важный успех достигнут также на заседании Комиссии по политике, правам человека и демократии. Представленные армянской делегацией для доклада все 8 предложений приняты.

По обсуждавшемуся в экономической комиссии докладу все предложения делегации НС приняты.

Крайне важное для Армении предложение принято также в социальной комиссии. Предложение делегации НС касалось проблемы распространения в системе образования ксенофобии, что в значительной мере связано с проводимой Азербайджаном на государственном уровне политикой армянофобии.

Достижением пленарного заседания ПА <Евронест> является также принятие в выдвинутой в экстренном режиме резолюции трех предложенных армянской делегацией изменений, закрепляющих ход демократических реформ после революции в Армении и предлагающих включение также РА в стратегический проект ЕС <Трио> (Грузия, Украина, Молдова) - с изменением формата <Трио> в <Трио + 1>.

9 декабря на церемонии открытия пленарного заседания ПА "Евронест" глава делегации Армении Абраамян в своем вступительном слове представила отношения Армения - ЕС, реформы и обязательства РА, право народа Арцаха на самоопределение и безопасность. Воспользовавшись случаем, что 9 декабря - провозглашенный ООН Международный день памяти и достоинства жертв преступления геноцидов, Абраамян в выступлении коснулась также важности признания и осуждения геноцидов, в том числе Геноцида армян.

10 декабря к обсуждению были представлены десятилетняя деятельность и стратегия Восточного партнерства на предстоящие годы. В ходе

пленарного заседания руководитель делегации НС, обратившись к отношениям РА - ЕС и перспективам развития формата Восточного партнерства, подтвердила обязательства Армении в упрочении отношений с Европой и подчеркнула, что одним из основных приоритетов должна быть защита демократических ценностей и основных прав - как залог прогресса любого государства. В этом контексте затронуты массовые нарушения прав человека, армянофобия на государственном уровне, деструктивная политика Азербайджана как государства, противоречащего европейской демократической и правовой ценностной системе и не имеющего места в этой семье.

На пленарной сессии по актуальным проблемам выступили также члены делегации Симонян, Ханданян и Золян.

Принято решение о проведении заседаний ПА <Евронест> в Армении весной будущего года.