Среда, 11 Декабря 2019 13:51

АрмИнфо. Мэрия Еревана раскрыла сумму гонорара всемирно известного музыканта и композитора Горана Бреговича, который выступит с концертом в столице Армении в новогоднюю ночь.

Как рассказал заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян на пресс­конференции 11 декабря, с учетом шумихи в СМИ и ажиотажа вокруг имени Горана Бреговича, муниципалитет попросил разрешение у компании­организатора концерта опубликовать соответствующие финансовые данные. <Гонорар за выступление Горана Бреговича составляет 65 тысяч евро, причем в данную сумму входят также гонорары музыкантов, бэк-вокалистов и артистов, которые приедут с ним в Ереван для участия в новогоднем концерте>, - сообщил Вирабян, добавив, что данная сумма не является шокирующей, если ее сравнивать с новогодними гонорарами звезд армянской эстрады.

Было также отмечено, что в последние два года бюджет столичной мэрии по части организации новогодних мероприятий не увеличился, как сообщают некоторые СМИ, а наоборот - сократился. Так, если в 2017 году на эти цели городской бюджет выделил свыше 199 млн. драмов, то в 2018-ом - 167.8 млн. драмов, а в 2019-ом - 158.5 млн. драмов. Таким образом, в течение двух лет бюджетные сокращения составили порядка 40 млн. драмов.

Вирабян дал негативную оценку тому, что некоторые политические и общественные деятели, критикуя в последние дни желание мэрии организовать на высоком уровне новогодние мероприятия, упоминают Гюмри и возможность направления денежных средств муниципалитета не на Новый год, а на приобретение жилья для пострадавших от землетрясения 1988 года. Вирабян напомнил, что в 2016 году, когда он был одним из организаторов программы <SOS Гюмри> по сбору средств для покупки жилья 33 гюмрийским семьям, живущих после землетрясения в вагончиках, практически никто из ныне упоминающих Гюмри в контексте новогодних расходов муниципалитета, тогда не внес даже копейки. <Между тем одним их первых, кто тогда в рамках программы посетил Гюмри, внес пожертвования и вместе со своей семьей присутствовал на благотворительном концерте всемирно известного пианиста Тиграна Амасяна, был нынешний мэр Еревана Айк Марутян, который в тот период с политикой никак не был связан>, - подчеркнул Вирабян.