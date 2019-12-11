Среда, 11 Декабря 2019 13:38

АрмИнфо.Председатель религиозного собрания архиепископ Арам Атешян поздравил епископа Саака Машаляна в связи с избранием 85-ым главой Константинопольской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

Атешян на своей странице в Фейсбук пожелал Машаляну успехов в его новой миссии. При этом он выразил надежду, что эти выборы позволят обеспечить единство и братство между армянского общиной Константинополя и Церковью.

Отметим, что сегодня рано утром в Константинопольской епархии ААЦ прошли выборы 85-го патриарха. В выборах приняло участие 103 светских и 17 духовных делегата. За место патриарха боролись Саак Машалян и Арам Атешян. По итогам голосования патриархом был избран Саак Машалян.

Заметим, также что в первом туре выборов, прошедших 8 декабря Машалян также заручился поддержкой большинства избирателей, принявших участие в электоральном процессе. Тогда в выборах приняло участие лишь 13704 члена армянской общины, что составляет около 30% избирателей, имеющих право голоса. Многие не пришли на избирательные участки, считая выборы несправедливыми, поскольку установленный турецким государством избирательный ценз ограничил возможность выдвижения ряда священнослужителей в качестве кандидатов.

Отметим, что должность первоиерарха ААЦ в Константинополе с 1998 года занимал Месроп Мутафян. Однако после перенесенных операций и нескольких попыток покушения, осуществленных членами террористической организации "Эргенекон", самочувствие 53- летнего Патриарха ухудшилось, а потом врачи диагностировали у него неизлечимую амнезию, позже он впал в кому. С 2004 года по 8 марта 2019 года (в этот день Мутафян скончался) руководство Турции не давало разрешения армянской общине (глава национальной общины по турецким законам должен вместе с тем быть духовным главой) объявить выборы нового Патриарха или хотя бы его соправителя. Все это время местоблюстителем Константинопольской епархии был Арам Атешян, отношение к которому общины было далеко не однозначное. Община неоднократно обращалась к Католикосу всех армян Гарегину Второму с просьбой отстранить Атешяна ввиду того, что он не занимается своими прямыми обязанностями, не обеспечивает защиту интересов общины и занят самообогащением.