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 Среда, 11 Декабря 2019 13:35
Марианна Мкртчян

Новая балловая система вождения: Кто ответит за ограничение конституционных прав

Новая балловая система вождения: Кто ответит за ограничение конституционных прав

АрмИнфо. Ситуация на дорогах Армении особенно последние полтора года не только оставляет желать лучшего, но и заставляет законодателей ломать голову над тем, как выйти из сложившейся ситуации.

 

Прежние власти, руководствуясь принципом “если хочешь добиться результата, бей рублем, а в нашем случае драмом, по карману водителя” начали оснащать дороги камерами видеослежения и регистраторами скоростного режима, которые в какой-то мере начали приучать водителей к дисциплине, так как последние понимали, что любое правонарушение обойдется ему в “кругленькую сумму”. Несмотря на многочисленные жалобы водителей на безбожные и порой необоснованные штрафы за нарушения, все-таки волей – неволей, армянские водители начали приучаться к дисциплине, потихонечку приобщаться к общим цивильным правилам вождения и уважения к другим участникам дорожного движения.

 

Ситуация коренным образом поменялась после послаблений, введенных новым молодым революционным правительством. Так, решением Никола Пашиняна, в Национальное собрание был внесен законопроект об амнистировании штрафов 150 тысяч водителей, которые совершили административные правонарушения, нарушив правила дорожного движения (ПДД), которое было принято парламентом страны. Таким образом было списано $28,4 млн неуплаченных штрафов, выписанных с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года. Стоит также заметить, что после революционного движения в стране на достаточно длительный срок были отключены многие устройства, регистрирующие правонарушения, а сотрудники Дорожной полиции почему-то в одночасье стали работать  “спустя рукава”. Эти два фактора, да еще и на фоне увеличения количества ввозимых в страну автомобилей привели к резкому скачку количества дорожно-транспортных происшествий.

 

Многие водители решили, что можно спокойно нарушать, а затем не платить штрафы, которые потом волею судьбы будут списаны. В итоге, вновь пострадали добропорядочные водители, которые послушно выплачивали штрафы. Об этом свидетельствуют и статистические данные о количестве дорожно-транспортных нарушений. Так, согласно официальным данным только за текущие 9 месяцев текущего года жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 253 человека, в 2018 году таковых было 243, а в 2017 году 201. Статистика числа аварий и пострадавших в результате них не лучше и также удручает. Так, за первые 9 месяцев в республике было зафиксировано 3444 ДТП, в результате которых пострадало 4959 человек, в 2018 году - 2912 и 4279 соответственно, меж тем в 2017 году на дорогах РА произошло 2553 аварии, в результате чего пострадали 3783 лица.

 

Все эти показатели заставили законодателей Армении призадуматься, а не наломали ли они дров, и что делать дальше, и как бороться с этой бедой. И придумали. На заседании Национального Собрания  РА 9 декабря во втором и окончательном чтении были приняты поправки в Кодексе административных правонарушений и в пакете смежных законов о внедрении в Армении новых механизмом обеспечения безопасности дорожного движения.

 

Согласно этой закинициативе, Армения переходит на балловую систему штрафов. Каждый водитель, получивший в начале года водительское удостоверение, будет обеспечен  9 баллами, которые впоследствии будут снижаться в зависимости от тяжести совершенного правонарушения от 3 до 5 баллов. При повторном правонарушении водитель будет лишен права на вождение транспортным средством сроком на 6 месяцев, по истечении этого срока он получит возможность вернуть водительское удостоверение с 9 баллами. Водитель должен будет знать, что при очередном ДТП он может лишиться прав сроком на 1 год. Пакетом предусмотрен порядок проведения переобучения водителей. Так, при лишении водительских прав сроком на 6 месяцев, водитель, прошедший обучение в течение минимум трех месяцев, сможет вернуть водительское удостоверение раньше установленного срока. При наличии 3-4 баллов водитель также, пройдя обучение, получит возможность вернуть 2 балла. По сути, штраф в 5 тысяч драмов равен изъятию 1 балла, 20 000-25 000 драмов - 2 баллов, при снижении 4 баллов речь идет лишь о двух случаях - превышении скорости и гибели людей.

 

Как рассказал заместителя начальника Полиции РА Вардан Мовсисян, поправками предусмотрено смягчить наказания по 26 видам правонарушений из 100 ранее утвержденных. При этом, как сообщил заместитель начальника Полиции, в 19 случаях ставка снизится на 50%, а в 7 случаях - ниже 50%. Это позволит гражданам страны сэкономить порядка 2,7 млрд драмов.

 

Вардан Мовсисян подчеркнул также, что требование об обязательном прохождении технического осмотра автомобиля останется в силе, однако требование о наличии талона на лобовом стекле транспортного средства станет необязательным. В то же время, пакетом предусмотрено ужесточить меры ответственности за совершение особо опасных правонарушений на дорогах, приведшие, в том числе, к гибели людей. Так, ужесточается ответственность за вождение автомобиля без водительских прав. В этом случае предусмотрено применение штрафа в размере 200-300 тысяч драмов или 3 месяцев тюрьмы с лишением права на трудовую деятельность в течение года. При вождении транспортным средством в нетрезвом состоянии размер штрафа составит 300- 500 тысяч драмов или лишение свободы сроком на 6 месяцев с лишением права на трудовую деятельность в течение года.

 

И все бы ничего, казалось бы есть надежда, что эта система может позволить разрешить те проблемы, которые сегодня существуют на дорогах Армении. Но, под шумок принятия этого законопроекта были попраны конституционные права граждан Армении, поскольку тем же парламентом, во втором и в окончательном чтении, был одобрен проект о внесении дополнений в закон “О государственной пошлине”, согласно которому с 1-го января 2020 года для обжалования принятых Дорожной полицией решений в суде будет установлена государственная пошлина в размере 4000 драмов. То есть, впредь граждане для обжалования акта на 5000 драмов должны будут заплатить почти такую же сумму, а более образно – для обжалования в судебном порядке решения об административной ответственности в размере 1000 драмов должны заплатить четырехкратную сумму.  

 

Понятно, что этот закон “провели” для того, чтобы уменьшить загруженность Административного суда. А те, кто не согласен с административным актом, могут обжаловать в вышестоящем порядке в полицию Армении, которая, как правило, в 95% случаев отказывает.

 

В данном случае просто напросто игнорируется постановление Конституционного суда от 10-го июля 2018 года ПКС-1426, согласно которому некоммерческие организации и физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины в судах посредством жалоб против принятых соответствующими компетентными органами решений, на всех этапах судебного обжалования.

 

 

Умалчивается и о статье 69-ой Конституции РА, которая гласит, что каждый осужденный за совершение преступления имеет право на пересмотр вынесенного в его отношении приговора вышестоящей судебной инстанцией по основаниям и в порядке, установленных законом.

 

В Неправительственной организации “Друг водителя” уже выступили с критичным заявлением по поводу данной инициативы, заверив, что докажут антиконституционность данного закона.

 

Так глава НПО Тигран Кеян и сооснователь Давид Педанян призвали парламент Армении отступиться от этого этих двух законов, которые по их оценке являются антиконституционными и пока не поздно отозвать их, при этом призвав президента Армении не подписывать эти законы.

 

Согласно Тиграну Кеяну, во время обсуждения инициативы о введении балловой системы не было речи о попирании правых основ государства, а именно, что каждый гражданин вне зависимости от его социального положения, наделен правом обращаться в суд без уплаты государственной пошлины. “Речь ведь идет не только об этих 4000 драмов. Ни для кого не секрет, что в первой инстанции выиграть дело нереально. Никто не верит в судебную систему страны, даже сам премьер. А следовательно, придется обращаться в Апелляционный суд - а это уже 10 000 драмов, затем Кассационный, а это еще больше. И что значит формулировка о том, что от уплаты пошлины освобождаются лишь сотрудники Дорожной полиции. Что они “священные коровы”, - возмутился Кеян, подчеркнув, что они обжалуют эти законы в надлежащем порядке, согласно букве закона.

 

При этом глава НПО выразил недоумение тем обстоятельством, что это нововведение было инициировано без каких-либо расчетов – а сколько водителей ежегодно судебным путем опротестовывает постановления, добавив, что даже 1% решений не протестуется водителями и чем тогда занимаются судьи, если не успевают обслужить этот незначительный поток.  

 

“Думаете, балловой системой вы решите проблемы в стране? Я вас разочерую, этого не произойдет, так как нет системы контроля. И при внедрении балловой системы, все только будет действовать на словах, на деле же все останется как прежде, и вы не сможете контролировать этот процесс. Сегодня в стране Дорожной полиции просто нет, их днем с огнем нельзя найти”, - отметил Кеян, добавив, что для того, чтобы продвигать культуру вождения, нужно начинать со школьной скамьи, учить детей правилам безопасности на дорогах, последовательно проводить политику в этом направлении, проводить превентивные меры по предупреждению, обучать общество, а не надеяться на то, что просто инициировав эту систему, проблема дубеет решена.

 

В свою очередь Педанян напомнил, что парламентарии избраны народом и обязаны представлять гражданам каждую инициативу, и прежде чем что-либо под шумок принимать, должны внимательно рассматривать каждый нюанс, а не продвигать их под разными предлогами, ущемляя права граждан и в угоду партийных интересов. “Приняты антиконституционные законы, и мы это докажем законодательно. Призываем парламентариев быть более грамотными и последовательными при принятии решений. Позвольте гражданам пользоваться своими Конституционными правами”, - заключил Педанян.

 

В свою очередь член общественного совета при Полиции Армении Сергей Гаграманян рассказал АрмИнфо, что в данном случае было два пути  - либо применить французский метод, когда водитель платит штраф и затем получает право обжаловать постановление и при доказательстве правоты, ему возвращается вся сумма, либо же введение госпошлины в размере 4000 драмов. “Мы пришли к тому, что второй вариант более приемлем для нас, так как меньше затрат. Причем, если гражданин выиграет в суде у него есть возможность вернуть все затраты”, - отметил Гаграманян, не согласившись с тем, что гражданин лишается своего Конституционного права обжаловать решение, заметив, что эта привилегия, данная главным законом страны, не является безусловной и может быть пересмотрена.

 

По его убеждению, вводимая новая система позволит оперативно разрешить кризис на дорогах страны, более того обучить тех водителей, у кого есть пробелы в знании правил дорожного движения, так как они исчерпав свои 9 баллов, должны будут по-новому сдавать экзаменационные тесты, чтобы вернуть свое право на управление автомобилем. При этом он добавил, что новый закон содержит как ряд гуманных инициатив, так и ряд жёстких, и это особенно касается вождения в нетрезвом состоянии или без наличия прав. Гаграманян отметил, что за эти деяния теперь водителям грозит наказание вплоть до уголовного.

 

В полиции же Армении глубоко убеждены, что о преимуществах или же недочетах новой системы можно будет говорить лишь после того, как она будет введена и пройдет какой-то период времени.

 

Меж тем, пока в обществе назревает скандал в связи с нововведениями, нам остается лишь ждать, какую позицию в этом вопросе займет президент Армении Армен Саркисян, подпишет его или же отложит документ в связи с явными нестыковками этой инициативы с основным законом страны.

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Эксперт: Я не понимаю, почему второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявляются обвинения только по делу 1 марта 2008 годаЭксперт: Я не понимаю, почему второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявляются обвинения только по делу 1 марта 2008 года
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