Среда, 11 Декабря 2019 12:19

АрмИнфо. Готовится проектно-сметная документация по модернизации и благоустройству в Дилижане санатория "Горная Армения", входящего в структуру Министерства обороны РА. Об этом 11 декабря на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности заявил заместитель министра обороны РА Габриел Балаян.

По его словам, в настоящее время трудно определить объемы предстоящих работ, поскольку работа над составлением проекта пока не

завершена. В то же время, как заметил замминистра, будут предприняты меры по минимизации бюджетного финансирования проекта, поскольку средства государственной казны напрямую связаны с приобретением вооружений, выплатой заработных плат, поддержанием вооруженных сил. Он добавил, что совсем недавно удалось, наконец, завершить процесс регистрации имущественного комплекса санатория, раскинувшегося на площади в 20 гектаров. При этом, комнаты заведения находятся в плохом состоянии, относительно благоустроена оздоровительная часть. Модернизация здания позволит проводить в нем не только отдых военнослужащих, но и спортивные и культурные мероприятия.

Габриел Балаян также отметил, что предусмотрено создание Центрального спортивного клуба армии, в связи с чем в действующее законодательство предусмотрено внесение поправок. В ЦСКА будут приниматься талантливые призывники, способные с честью представлять страну на международной арене. При этом, набор будет производиться по олимпийским видам спорта. Замминистра сообщил также, что приказом министра обороны РА уже сформирована спортивная рота.