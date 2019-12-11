Среда, 11 Декабря 2019 11:33

АрмИнфо.Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео на встречах с главой МИД России Сергеем Лавровым повторили обвинения против России во вмешательстве в выборы 2016 года и предостерегли от повторных попыток.Лавров отверг эти обвинения, назвав их беспочвенными. Волна подозрений к России захлестнула Вашингтон, сказал российский министр.

Стороны также обсудили меры под контролю над вооружениями, в том числе продление договора СНВ-III, и ситуацию в Украине, передает BBC.



Лавров провел две встречи в Вашингтоне. Сначала он встретился с Помпео, а затем в присутствии главы госдепартамента провел переговоры с Трампом в Белом доме.

На пресс-конференции после первой встречи главы дипведомств поспорили о событиях 2016 года.

Помпео рассказал, что предупредил Лаврова о неприемлемости вмешательства России в американские выборы и пригрозил ответными мерами, если Москва захочет его повторить.

Украина и контроль над вооружениями

Американский лидер также призвал Россию к мирному урегулированию конфликта с Украиной, а Помпео после встречи рассказал, что напомнил Лаврову, что Крым принадлежит Украине.

Лавров с Помпео обсудили и прошедшие накануне в Париже переговоры в «нормандском формате» между лидерами России, Украины, Германии и Франции.

Для российской делегации ключевым пунктом повестки были меры по контролю над вооружениями.

Так, Лавров заявил, что Россия в любой момент готова продлить действие СНВ-III - договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Формат встречи Лаврова с президентом США Дональдом Трампом тут же вызвал нарекания со стороны Палаты представителей из-за отсутствия прессы.

«Вы знаете, я чувствую, что, во-первых, там не было не только американской прессы, там и российской прессы, никакой другой прессы там не было, – ответил Лавров на пресс-конференции про итогам поездки, сообщает Независимая газета.

Участники переговоров констатировали наличие целого ряда серьезных проблем. «От них никуда не деться, – пояснил Лавров. – Мы понимаем специфику нынешней ситуации, прежде всего, внутриполитической обстановки в США, но с обеих сторон есть нацеленность на то, чтобы в тех областях, где мы можем взаимовыгодно и результативно работать, делать больше, прилагать больше усилий для того, чтобы достигать конкретных результатов».

Россия и США сейчас рассматривают возможность запуска ряда дополнительных форматов двустороннего диалога. Комментируя итоги поездки, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который входил в российскую делегацию, подтвердил: такие темы обсуждаются. «Нет не только никакой конкретики дат или места, но даже никаких обсуждений темы «давайте мы сейчас это восстановим» не идет. По данному направлению. По некоторым другим направлениям такие обсуждения идут, и форматы, платформы обсуждаются. Надеюсь, через какое-то время будут запущены, и будут соответствующие объявления сделаны. Но не в отношении стратегической стабильности или стратегической безопасности».

Что касается импичмента, которым угрожают Трампу конгрессмены-демократы, то Лавров предложил американскому президенту опубликовать переписку Москвы и Вашингтона по теме «российского вмешательства» в выборы. «Я напомнил, что мы предложили нынешней администрации США предать гласности переписку по специально установленному на случай проявления рисков в киберпространстве каналу, переписку, которая осуществлялась между Москвой и Вашингтоном с октября 2016 года по январь 2017 года, из которой станет ясно, что мы готовы сотрудничать по любому опоросу, который связан с подозрениями США о нашем вмешательстве в выборы».

Министр указал, что администрация предыдущего президента США Барака Обамы категорически отказывалась обнародовать эту переписку. «Если и нынешняя администрация - я не знаю, из каких соображений - отказывается придать гласности эту переписку, мы что еще можем предложить?» – задался вопросом Лавров.

После состоявшейся во вторник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым беседы, президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет продолжения диалога с Россией в ближайшем будущем, передает ТАСС.

«Ожидаю с нетерпением продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!» - написал он на своей странице в Twitter.

Кроме того, американский лидер добавил, что «провел хорошую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и представителями России». По его словам, стороны на переговорах обсудили «много тем, в том числе торговлю, Иран, Северную Корею, ДРСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы».

Переговоры Трампа и Лаврова, проходившие во вторник в Вашингтоне, продлились 45-50 минут.