Среда, 11 Декабря 2019 11:25

АрмИнфо. Парламент Армении на заседании 11 декабря во втором и окончательном чтении внес поправки в закон "О Конституционном суде" и в закон "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц", которыми предлагается внедрить новую модель досрочного выхода судей КС на пенсию на добровольной основе.

Представляя проект поправок, министр юстиции РА Рустам Бадасян отметил, что правительство страны предлагает внести в действующее законодательство положение, согласно которому если судьи КС выйдут на пенсию до 31 декабря 2020 года, то размер их пенсии в течение двух месяцев станет соразмерен текущей зарплате с учетом надбавок, которая в общей сложности составит более 1 млн драмов в месяц на каждого судью. Тем самым, как отметил министр, предпринимается попытка разрешить кризис вокруг Конституционного суда.

Ранее Минюст отмечал, что в результате применения новых ставок ежемесячная пенсия председателя КС составит 1 375 712 драмов, а пенсия члена КС - 1 031 784 драма. Общая сумма пенсий 6 судей и председателя КС составит 90 796 992 драма в месяц. Министерство уточнило, что если судья КС получает в настоящее время 793 680 драмов, а председатель - 1 058 240 драмов, то надбавка к этой сумме составит 30% от заработной платы.

Выступая 11 декабря с трибуны парламента, депутат НС от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян отметила, что власти в различных форматах неоднократно высказывались о судьях КС, как о преступниках, тем не менее, сегодняшним решением премируя их. Это, по словам депутата, нелогично. Сам же документ она охарактеризовала как политический прессинг и давление на структуру, с которой в правовом поле власть не может свести счеты, идя на политическую сделку. "Вы нам не нравитесь и должны уйти, вот ваш девиз", - сказала депутат, отметив, что этот подход противоречит демократическим ценностям, провозглашенным после бархатной революции.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 14 сентября Конституционный суд Армении отклонил рассмотрение вопроса о лишении полномочий своего главы Грайра Товмасяна. На заседании КС по делу Грайра Товмасяна помимо самого Товмасяна отсутствовал и избранный недавно судья Ваге Григорян. Единственным судьей, проголосовавшим <за> лишение полномочий Товмасяна стал Феликс Тохян. Даже второй избранный судья - Арман Диланян проголосовал против рассмотрения вопроса о лишении полномочий председателя суда. 4 октября Национальное собрание Армении 98 голосами <за> 1 голосом <против> приняло подготовленное парламентской фракцией блока <Мой шаг> обращение в Конституционный суд о прекращении полномочий Грайра Товмасяна. Инициативу правящей партии изначально поддержали коллеги из фракции <Просвещенная Армения>. В заявлении парламента в КС были представлены четыре основания для прекращения полномочий Товмасяна. Первое, он не имел права участвовать в рассмотрении КС "дела Кочаряна", поскольку был связан не только с ним, но и с республиканцами, в частности, с экс-президентом Сержем Саргсяном. Второе, Товмасян - крестный адвоката Кочаряна Арама Орбеляна. Третье, прежние высказывания Товмасяна по "делу 1 марта" дают основания считать его позицию пристрастной. Четвертое обоснование - Товмасян пренебрег всеми этими обстоятельствами и не сообщил о невозможности своего участия в рассмотрении "дела Кочаряна".