Пятница, 17 Сентября 2021 00:10

АрмИнфо.Накануне Черной пятницы Конверс Банк запускает очередную кампанию лояльности. До 29 ноября виртуальная учетная запись Visa и карта Visa instant issue будут предоставляться без платы за обслуживание в течение всего срока действия карты. А 29 ноября, когда отмечается Черная пятница, будет возможно совершать безналичные онлайн-покупки и получать 10% кешбека.

Черная пятница 2021 в Украине даст вам возможность сделать выгодные покупки известных брендов сл скидками аж до 75% в таких известных магазинах как Eldorado, Moyo, Intimo, Answear, Rozetka и многих других. Чтоб быть в курсе всех скидок и предлагаемых товаров, подпишитесь на каналы в Телеграмм или Вайбер на сайте blackfridays.com.ua.

Виртуальный счет Visa от Конверс Банка позволяет совершать безопасные онлайн покупки и платежи в Интернете, избегая рисков, связанных с кредитной картой, и упрощает контроль за покупками в Интернете.

«Тем, кто предпочитает виртуальную учетную запись Visa («Visa Virtual Account»), вместо физической карты предоставляются карточные данные, которые можно использовать для осуществления онлайн-платежей в интернет-магазинах. Карта имеет дневной лимит использования, при этом клиенту предоставляется возможность изменять лимит для снижения рисков. Он безопасный, дебетовый, простой в управлении и доступный», - сообщили в Конверс Банке.

Visa instant issue предоставляется в отделениях Конверс Банка за считанные минуты, позволяя сэкономить до 5 рабочих дней, которые требуются для выпуска физических карт.

Управлять учетной записью Visa и картой Visa instant issue можно с помощью интернет-банкинга и мобильного банкинга, осуществляя переводы и просматривая движения средств и остатки на счете. Данные карты также могут быть зарегистрированы в Arca.am для отслеживания проведенных сделок и остатков онлайн.

Заказать виртуальную учетную запись Visa и карту мгновенного выпуска Visa instant issue можно в драмах, долларах США, евро и рублях.