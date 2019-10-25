Пятница, 25 Октября 2019 18:02

АрмИнфо. 20 сентября 2019 Суд общей юрисдикции города Еревана опубликовал вердикт по делу ООО «Б.М.Л. Арзни» и управляющий по банкротству того же ООО против «Анелик Банка», который удовлетворил предъявленный банку иск и вынес решение изъять у него около 22 миллионов долларов в пользу ООО «Б.М.Л. Арзни» .

Союз Банков Армении, ознакомившись с вердиктом суда и изучив детали и обстоятельства дела, а также будучи хорошо знакомым с репутацией настоящего владельца ООО «Б.М.Л. Арзни» Геворга Афандяна – подлинного собственника многочисленных компаний-банкротов и участника судебных разбирательств с целым рядом армянских банков, выражает свою обеспокоенность по поводу принятого судом решения.

Союз Банков считает, что при рассмотрении дела суд отошёл от самой сути правосудия и, судя по всему, проигнорировав целый ряд существенных обстоятельств, не раскрыл важные факты о методах работы Геворга Афандяна и аффилированных с ним лиц и, тем самым, принял решение, которое:

- не имеет прецедентов за всю историю банковской системы Армении,

- создаёт опасный прецедент, открывая путь для попыток недобросовестных бизнесменов вымогать деньги у банков посредством надуманных судебных исков,

- ставит под удар состоявшуюся банковскую систему Армении в целом,

- ставит под угрозу рейтинг Республики Армения как благоприятной для иностранных инвестиций страны.

Союз Банков Армении будет держать в центре внимания каждый судебный процесс Г. Афандяна с любым из армянских банков и, особенно, крупнейший из них – суд с ЗАО «АйДи Банк», внимательно отслеживая ход событий. СБА также призывает внимание соответствующих органов на всестороннее рассмотрение дела, раскрытие подлинных фактов и необходимость надлежащей правовой оценки поведению упомянутого и других лиц, придерживающихся подобной ​​практики.

Союз ожидает от Апелляционного суда беспристрастного расследования дела и вынесения справедливого вердикта.