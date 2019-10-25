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АрмИнфо. 20 сентября 2019 Суд общей юрисдикции города Еревана опубликовал вердикт по делу ООО «Б.М.Л. Арзни» и управляющий по банкротству того же ООО против «Анелик Банка», который удовлетворил предъявленный банку иск и вынес решение изъять у него около 22 миллионов долларов в пользу ООО «Б.М.Л. Арзни» .
Союз Банков Армении, ознакомившись с вердиктом суда и изучив детали и обстоятельства дела, а также будучи хорошо знакомым с репутацией настоящего владельца ООО «Б.М.Л. Арзни» Геворга Афандяна – подлинного собственника многочисленных компаний-банкротов и участника судебных разбирательств с целым рядом армянских банков, выражает свою обеспокоенность по поводу принятого судом решения.
Союз Банков считает, что при рассмотрении дела суд отошёл от самой сути правосудия и, судя по всему, проигнорировав целый ряд существенных обстоятельств, не раскрыл важные факты о методах работы Геворга Афандяна и аффилированных с ним лиц и, тем самым, принял решение, которое:
- не имеет прецедентов за всю историю банковской системы Армении,
- создаёт опасный прецедент, открывая путь для попыток недобросовестных бизнесменов вымогать деньги у банков посредством надуманных судебных исков,
- ставит под удар состоявшуюся банковскую систему Армении в целом,
- ставит под угрозу рейтинг Республики Армения как благоприятной для иностранных инвестиций страны.
Союз Банков Армении будет держать в центре внимания каждый судебный процесс Г. Афандяна с любым из армянских банков и, особенно, крупнейший из них – суд с ЗАО «АйДи Банк», внимательно отслеживая ход событий. СБА также призывает внимание соответствующих органов на всестороннее рассмотрение дела, раскрытие подлинных фактов и необходимость надлежащей правовой оценки поведению упомянутого и других лиц, придерживающихся подобной практики.
Союз ожидает от Апелляционного суда беспристрастного расследования дела и вынесения справедливого вердикта.
|В ходе предварительного следствия по делу Вачагана Казаряна восстановлено около 3 млрд драмов
|Объявление Союза Банков Армении
|Глава МИД Армении: Пашинян желает мира в карабахском вопросе
|Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится 29 мая 2020 года в Ташкенте под председательством Узбекистана
|В инновационном центре "Сколково" стартовало заседание Совета глав правительств СНГ, а также встреча руководителей стран-участниц ЕАЭС в узком составе
|Армен Саркисян обсудил с руководствами компаний Mitsubishi Heavy Industries и Asahi Group перспективы сотрудничества
|В Армении один пожарный погиб, другой - получил серьезные ожоги при тушении пожара в горах
|Директор концерна <Мульти Груп> не признает выдвинутое ему обвинение
|Делегация, возглавляемая премьер-министром Армении Николм Пашиняном, прибыла в Москву
|Армения на уровне вице-премьера приняла участие в работах Совета глав правительств государств - участников СНГ
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|Рубен Сафрастян: Россия и США держат в центре внимания армянский вопрос
|Сотрудники КГД обнаружили 62 мобильных телефонов, скрытых от таможенного контроля
|Чавушоглу убежден: Россия в качестве посредника сможет урегулировать карабахский конфликт
|Amnesty International: Анкара насильно высылает беженцев в районы боевых действий
|Аль-Джафари: Турецкая агрессия нарушает резолюции Совбеза, договоренности Астаны и решения Конгресса в Сочи
|Председатель КС рассказал, при каком условии возникнет вопрос о его аресте
|В Ереване отреагировали на заявление Мирослава Лайчака о подготовке встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Братиславе
|В Париже обсудили вопрос начала диалога о либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом
|МБЭС впервые заключил сделку с участием банка из Армении - новым партнером стал Ардшинбанк
|Армен Саркисян надеется на серьезное сотрудничество Армении с японскими компаниями
|"Ъ": Лавров посетит Ереван и подпишет меморандум, гарантирующий российским специалистам доступ к биолабораториям в Армении
|Сообщение о заложенной бомбе в аэропорту "Звартноц" оказалось ложным
|Ара Баблоян в беседе со следователем признал свою ошибку
|Парламентарий: Тормозящий Армению прицеп для начала необходимо попытаться отцепить
|ААА: Резолюция №296 о признании и поминовении Геноцида армян продолжает набирать обороты
|Адвокат: Расследование обстоятельств "дела 27 октября" необходимо возобновить
|Арарат Мирзоян в Страсбурге провел встречу с председателем ПАСЕ
|Депутат Арман Бабаджанян провел встречу с Наири Унаняном
|Префект района Кентрон подал заявление об отставке
|Министр обороны Армении в Брюсселе провел переговоры с замгенсека НАТО
|Президент Генассамблеи ООН: Мы поддерживаем мирное урегулирование карабахского конфликта
|В России вновь заявили об отсутствии в повесткe ЕАЭС вопроса о вступлении в организацию Азербайджана
|Ленивый ветеринар <заразил> бруцеллезом почти сотню коров
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го октября
|Пресс-секретарь премьера: власти Армении выступят с заявлениями касательно теракта в парламенте
|Президент Армении встретился с главой японской организации по регулированию ядерных вопросов
|Россия выдала Испании «вора в законе» Таро. Чем он известен?
|Мигранты, найденные погибшими в грузовике в Англии, прибыли из Китая
|В Ереване выплата заработной платы работникам предприятий с 10 и более сотрудниками будет осуществляться исключительно в безналичной форме
|В Армении отреагировали на новость российских СМИ о ноте протеста по срыву оружейной сделки
|Пресс-секретарь премьера призвал Ара Баблояна взять на себя ответственность за нарушения
|В Армении будет упорядочен процесс выдворения из страны иностранцев, совершивших преступления
|Правительство Армении будет ограничено в заборе воды из озера Севан
|Аналитик: Изменения в законе "О партиях" призваны уничтожить явления в партийной жизни Армении последних десятилетий
|Национальное Собрание Армении внесло поправки в Кодекс об административных правонарушениях
|Применение в Армении системы уголовного преследования за нарушения с подакцизными товарами будет декриминализировано
|В Армении будет ограничена деятельность массажных салонов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 24 октября
|Преследовавший судью сторонник Кочаряна останется под арестом
|Министр: Армения намерена возродить традиции космических исследований, утерянные с советских времен
|В Армении представление нотариусу заведомо ложной информации будет криминализировано
|Трансперенси Интернейшнл: У нынешней власти есть политическая воля в борьбе с системной коррупцией
|Белорусский депутат убежден: ЕАЭС все еще достиг поставленных целей в качестве экономического проекта
|Парламентарий: В 1993-1994-е годы имели место события, о которых лучше помолчать
|Руководитель <Трансперенси интернейшнл> в Армении: Эффективность антикоррупционной политики возможна лишь после проведения социально-экономических реформ
|Резиденты 5-го цикла Beeline Startup Incubator удостоились инвестиций и номинаций
|Давид Ананян не опроверг и не подтвердил информацию о том, что уголовное дело за неуплату налогов касается поп-исполнительницы Лилит Ованнисян
|Зарплаты некоторых чиновников повысились, а глава КГД стал получать меньше на полмиллиона
|Зампредседателя Госдумы: Слухи о смерти СНГ сильно преувеличены
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