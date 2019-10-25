Пятница, 25 Октября 2019 17:33

АрмИнфо. Директор концерна <Мульти Груп> Седрак Арустамян не признает выдвинутое ему обвинение. В беседе с журналистами 25 октября он заявил, что он - честный человек, и не совершал правонарушений. <Уверен, что суд вынесет правильное решение>, - отметил он.

Отметим, что сегодня в Апелляционном уголовном суде рассматривалось ходатайство прокуратуры против освобождения Арустамяна под залог. Судебное решение будет вынесено в понедельник, 28 октября.

Напомним, в рамках предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотреблений, допущенных в процессе реализации программы строительства дорожного коридора <Север- Юг> был задержан исполнительный директор концерна <Мульти групп> по обвинению в финансовых махинациях. Общая сумма списанных средств невыплаченных налогов вместе со штрафами составляет 2.733.171.489 драмов. Обвинение также было предъявлено двум координаторам работ в компании <Стонс> Сурену Авакяну и Гургену Саркисяну. В качестве меры пресечения трем фигурантам дела суд был избран арест. Однако накануне стало известно, что Седрак Арустамян был освобожден под залог в размере 20 млн. драмов, а Сурен Авакян и Гурген Саркисян освобождены под залог в размере 10 млн. драмов. Всего по делу проходят 15 обвиняемых.

Отметим, что концерн <Мульти групп> принадлежит Гагику Царцкяну - известному армянскому предпринимателю, лидеру партии <Процветающая Армения> и одноименной фракции Национального Собрания РА.