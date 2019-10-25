Пятница, 25 Октября 2019 17:27

АрмИнфо. В Подмосковном Сколково прошло заседание Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РФ, в заседании приняли участие председатель правительства России Дмитрий Медведев; вице-премьер Армении Мгер Григорян; премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов; премьер-министр Беларуси Сергей Румас; премьер-министр Казахстана Аскар Мамин; премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев; министр экономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Иванович Брынзан; премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода; заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Гочмырат Мырадов; премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов; председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Николаевич Лебедев.

Медведева в ходе выступления на заседании указав на то, что встреча проходит в инновационном центре "Сколково", где своя особая атмосфера, представлены ведущие компании, занимающиеся в РФ инновационным развитием. "Это и крупные организации, и небольшие, такие как стартапы, которые только начали разработку современных технологий, их внедрение. Рассчитываю, что вам будет интересно посмотреть, как устроена здесь жизнь. И надеюсь, эта атмосфера будет способствовать успешному заседанию Совета глав правительств СНГ", - отметил россиский премьер.

В ходе заседания были рассмотрены и подписаны 17 документов. В частности: Решение Совета глав правительств СНГ о Концепции сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области цифрового развития общества и Плане первоочередных мероприятий по её реализации; Решение Совета глав правительств СНГ о Стратегии обеспечения информационной безопасности государств - участников Содружества Независимых Государств; Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов; Решение Совета глав правительств СНГ о Комплексе совместных действий государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью на период до 2025 года; Решение Совета глав правительств СНГ об основных направлениях деятельности антимонопольных органов государств - участников СНГ; Решение Совета глав правительств СНГ об Основных направлениях (плане) развития радионавигации государств - участников СНГ на 2019-2024 годы; Решение Совета глав правительств СНГ о реализации Межгосударственной целевой программы <Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств> в 2018 году; Решение Совета глав правительств СНГ о продолжении в 2020-2024 годах розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронении их на Родине; Решение Совета глав правительств СНГ об Играх стран СНГ; Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года; Решение Совета глав правительств СНГ об исполнении единого бюджета органов Содружества Независимых Государств за 2018 год и некоторых вопросах финансового обеспечения деятельности органов СНГ в 2019 году; Решение Совета глав правительств СНГ об изменении размеров долевых взносов государств - участников Содружества Независимых Государств в единый бюджет органов СНГ; Решение Совета глав правительств СНГ о едином бюджете органов Содружества Независимых Государств на 2020 год; Решение Совета глав правительств СНГ о некоторых вопросах деятельности Экономического Суда Содружества Независимых Государств; Решение Совета глав правительств СНГ о финансировании в 2020 году Плана мероприятий по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах - участниках СНГ на период до 2020 года; Решение Совета глав правительств СНГ об использовании ассигнований на создание и развитие объединённой системы противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств в 2018 году; Решение Совета глав правительств СНГ о выделении ассигнований на создание и развитие объединённой системы противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых Государств в 2020 году.