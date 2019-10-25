Пятница, 25 Октября 2019 17:18

АрмИнфо.24 октября Председатель НС Арарат Мирзоян встретился с председателем нижней палаты парламента Словении Дежаном Жиданом в рамках конференции спикеров парламентов стран-членов СЕ в Страсбурге. Об этом сообщает пресс-служба парламента. В ходе встречи Мирзоян отметил важность встречи со спикером парламента Словении в рамках ПАСЕ, которая является весомой платформой для активизации двусторонних межпарламентских связей и расширения сотрудничества. Председатель НС также оценил углубление и расширение сотрудничества со Словенией, отметив, что НС РА осознает роль парламентской дипломатии в контексте межгосударственных отношений. В этой связи, Мирзоян отметил, что в парламенте РА уже действует межпарламентская группа дружбы Армения - Словения, которая все еще не сформирована в словенском парламенте. В ответ Дежан Жидан заметил, что в парламенте Словении уже ведется работа по созданию аналогичной группы дружбы.

Собеседники коснулись ратификации в сжатые сроки парламентом Словении Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС (CEPA), являющегося прочной правовой базой для развития взаимовыгодных отношений с Евросоюзом и государствами-членами СЕ. Мирзоян призвал своего коллегу по возможности ускорить ратификацию документа. В ответ спикер словенского парламента заверил, что соглашение после получения из правительства будет ратифицировано в кратчайший срок.

Председатель НС заметил, что скорейшее начало диалога по либерализации виз с Евросоюзом имеет особое значение для Армении.