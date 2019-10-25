Пятница, 25 Октября 2019 16:11

АрмИнфо. Несмотря на соглашение по Сирии, у турецкой стороны намечаются весьма серьезные проблемы с учетом непрекращающихся столкновений с курдами. Об этом на пресс-конференции 25 октября заявил директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян.

Говоря о прошедших 22 октября в Сочи переговорах между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, Сафрастян отметил, что не исключает вероятности обсуждения в их рамках вопроса безопасности армян, в том числе, проживающих в Амшене. С одной стороны, эксперт признал, что ни российский, ни турецкий лидеры не заявляли открыто о том, что данная тема была поднята в ходе переговоров. Однако именно в этот период была распространена информация о том, что Резолюция №296 о признании Геноцида армян будет поставлена на голосование в Палате представителей Конгресса США. По мнению Сафрастяна, данное совпадение неслучайно, и указывает на то, что и США, и Россия держат в центре внимания армянский вопрос. <Это исключительное историческое явление, которое должно учитываться нами>, - заявил он.

Что касается достигнутых между Россией и Турцией договоренностей по Сирии, то здесь, по словам Сафрастяна, выиграли обе стороны. Так, планируется ввод подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции <Источник мира>, что имеет для России явные преимущества. Что касается Турции, то хоть соглашение и позволит сохранить <зону безопасности> внутри Сирии длиной около 120 км, но в будущем у турецкой стороны намечаются весьма серьезные проблемы с учетом непрекращающихся столкновений с курдами. Напомним, что Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов, в ходе которой турецкая сторона была обвинена в нападениях на мирное населения. Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30- километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии. 22 октября, после принятия Москвой и Анкарой меморандума о взаимопонимании, турецкая операция "Источник мира" в Сирии была приостановлена. Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция не окончена и армия готова дать отпор курдам "в случае необходимости".