Пятница, 25 Октября 2019 15:55

АрмИнфо. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой Комитета по госдоходам на днях на КПП <Баграташен> обнаружили 62 мобильных телефонов разных моделей, скрытых от таможенного контроля.

Согласно источнику, сотрудники управления подвергли досмотру транспортное средство, эксплуатируемое гражданином Армении А.А., прибывшим в страну из Грузии.

В результате досмотра были обнаружены 62 мобильных телефонов различных марок, которые были спрятаны в тайнике, устроенном в нижнем

отделе багажника.

По данному факту в управлении по борьбе с контрабандой КГД подготовлены материалы, которые направлены в юридическое управление КГД.