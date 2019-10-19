Суббота, 19 Октября 2019 14:46

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Республики (СНБ) Армения 19 октября распространила дополнение к заявлению от 18 октября, в котором разъяснила вопрос о необходимости получения объяснений от членов семьи председателя Конституционного Суда РА Грайра Товмасяна.

"Сообщаем, что начальник отдела, который готовил материалы, предварительно пытался через руководителя аппарата Конституционного суда РА связаться лично с председателем КС, чтобы согласовать день, время и место - для получения объяснений от его помощника и членов семьи, однако он не отвечал на звонки и не выходил на связь. После этого в установленном законом порядке были разосланы повестки", - говорится в дополнительном сообщении СНБ.

Напомним, что накануне СНБ РА представила обоснования своих действий в отношении членов семьи председателя Конституционного суда Армении. В сообщении ведомства, в частности, отмечалось, что основанием для приглашения в СНБ Вардана Товмасяна - отца председателя Конституционного суда РА Грайра Товмасяна могли стать злоупотребления, допущенные в 2012-2014г.г. при проведении строительных работ в находящемся на балансе Министерства юстиции РА здания (855 млн драмов), а также при проведении ремонтных работ в уголовно-исправительном учреждении "Абовян" и школы в ереванской общине Сари-Таг (15 млн драмов). По версии СНБ, в ходе этих работ могли быть допущены присвоения и растраты, в связи с чем у Вардана Товмасяна были взяты разъяснения. В рамках подготавливаемых СНБ материалов был назначен ряд экспертиз. СНБ обратилась к Вардану Товмасяну на проведение исследования крыши его особняка, однако был получен отказ. Причем, пойдя навстречу просьбе В. Товмасяна, ему было предложено дать разъяснения в своем доме, в связи с чем туда направился сотрудник СНБ, однако В. Товмасян предпочел дать пояснения в административном здании СНБ в присутствии своих адвокатов. Согласно сообщению, на основе подготовленных материалов предпринимаются меры для конкретизации нанесенного государству ущерба, а также установления должностных лиц, которые приняли невыполненные в действительности работы. Одновременно, в СНБ отмечают, что необходимость в даче пояснений членами семьи Грайра Товмасяна обусловлена целью проведения проверок полученных сведений о незадекларированном в установленном порядке имуществе, принадлежащего должностному лицу или его родным. "Упомянутые процессуальные действия совершены в присутствии адвокатов указанных лиц с соблюдением гарантий его прав", - говорится в сообщении СНБ.

Отметим, что 17 октября Специальная следственная служба возбудила уголовное дело о захвате государственной власти группой лиц на основании заявления независимого депутата Национального Собрания Армении Армана Бабаджаняна. Дело возбуждено по статье 300 УК РА (захват власти посредством применения насилия или угрозы применения насилия, а также присвоение полномочий президента, председателя Национального собрания, правительства или Конституционного суда методами, не предусмотренными Конституцией). Заявление депутата касается законности председательства главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна в данной должности. Депутат в своем сообщении в Генпрокуратуру отметил, что Товмасян допустил нарушения закона при вступлении на эту должность в 2018 году. То есть депутатские полномочия Товмасяна были прекращены без соответствующего заявления на основании несуществующего обоснования тогдашним председателем НС. Согласно Бабаджаняну, депутатские полномочия не могут быть прекращены по несуществующим обоснованиям.