Суббота, 19 Октября 2019 11:34

АрмИнфо. 19-го октября столица Армении - Ереван - отмечает 2801-летие.С праздником города жителей армянской столицы поздравил президент РА Армен Саркисян.

В поздравительном послании, которое распространила пресс-служба президента РА, в частности, говорится: "Дорогие ереванцы! Дорогие соотечественники в разных сторонах мира! Уважаемые друзья и гости Еревана! Сегодня день столицы всея Армении - Еревана. У каждого из нас свой Ереван, которые объединяются и становятся одним и единственным. Ереван принадлежит всем нам, в какой бы точке мира мы ни находились. Культурно-историческое наследие Еревана - неделимая часть наших ценностей. Его нужно сохранить и передать поколениям, как гордость, как свидетельство национальной биографии, незаменимый источник вдохновения. Ереван можно любить и нужно любить также будучи заботливым и внимательным к нему. Ереван только внешне город камня. В действительности он чрезвычайно нежен и чувствителен. У Еревана есть память. Ереван, широко улыбаясь, зовёт и великодушно принимает всех нас. Ереван снисходителен, даже по отношению к тому, кто уехал обиженным или грустным один день, один час, один год или тридцать лет назад. Ереван сегодня добавляет ещё одну страницу к своей почти трехтысячелетней истории. Эта история пишется каждым из нас: нашим трудом, нашим отношением, делами, мыслями, на родине или вне её границ". Отметим, что в текущем году торжества в армянской столице проходят под девизом "Ереван в моем сердце". Праздник запомнится благодаря музыке композитора Тиграна Мансуряна. Произведение маэстро <Ереван", написанное специально для Молодежного симфонического оркестра, уже записано. День города в этом году будет отмечаться во всех административных районах столицы. 19-го октября мероприятия начнутся с 13:00. Официальное мероприятие празднества <Эребуни- Ереван 2801> и гала-концерт пройдут в Национальном академическом театре оперы и балета имени Ал. Спендиаряна. Выступят Национальный академический хор Армении под руководством Ованнеса Чекиджяна и Государственный симфонический оркестр Армении. Основные мероприятия празднества <Эребуни-Ереван 2801> начнутся вечером 19-го октября. С 19:00 до 22:00 в административных районах столицы будет звучать музыка разных стилей. В 22:00 ночное небо Еревана озарит красочный фейерверк.