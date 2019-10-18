Пятница, 18 Октября 2019 18:33

АрмИнфо. Конституционный суд отказался рассматривать дело на основании заявления второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщает пресс-служба КС, Конституционный суд Армении отказал в рассмотрении дела "Об определении вопроса соответствия Конституции статьи 407, в сочетании со статьей 414.2 Уголовно-процессуального кодекса РА на основании заявления Роберта Кочаряна".

Отметим, что ранее адвокаты второго президента Роберта Кочаряна и судья суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян, который рассматривал его дело, обратились в Конституционный суд Армении с просьбой проверить соответствие статьи 300.1 Уголовного кодекса Основному закону страны. После чего Грайр Товмасян обратился в Венецианскую комиссию и ЕСПЧ, с просьбой предоставить консультативное мнение по этой статье и сложившейся правовой ситуации.

Большая палата ЕСПЧ приняла в производство обращение и в своей консультативной оценке отметит, соответствует ли инкриминируемое Кочаряну деяние по статье 300.1 Уголовного кодекса (свержение конституционного строя в марте 2008 года) статье 7 Европейской конвенции по правам человека ("Наказание исключительно на основании закона"). После получения заключения ЕСПЧ Конституционный суд Армении возобновит рассмотрение дела, которое приостановлено на основании п. 5 ч. 1 ст. 56 Закона "О Конституционном суде", и огласит окончательное решение.